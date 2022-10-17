«Всем будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной». Кокорин дал интервью о деньгах, Кипре и неудачах в Италии

Источник: Aris Limmasol FC

Российский футболист Александр Кокорин, выступающий за кипрский клуб «Арис» из Лимасола, дал большое интервью журналисту Нобелю Арустамяну. В ходе беседы Кокорин рассказал о новом карьерном этапе, заработках в футболе и самом обидном поражении за карьеру. «Ведомости. Спорт» собрали главные высказывания 31-летнего нападающего.

О нынешней ситуации в сборной России

«Вернуться в сборную ради того, чтобы вернуться и играть с ни с кем неконкурирующими странами… Я не понимаю этого. Всегда стремился попасть в сборную, чтобы сыграть с топовыми футболистами, против сильных стран, представлять свою страну, соревноваться. Сейчас этого нет, сейчас тяжелое время. Какой смысл? Если бы меня пригласил Валерий Георгиевич [Карпин] я бы мог c ним поговорить, но ради чего?».

Сборная России, как и другие российские команды, отстранена от выступления в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 24 сентября национальная команда провела первый матч на фоне санкций — обыграла в Бишкеке сборную Киргизии со счетом 2:1. В ноябре возможны товарищеские матчи с командами Ирана и Боснии, однако точные даты и места проведения этих встреч не объявлены до сих пор. Более того, боснийцы могут отказаться от проведения игры. Исполнительный комитет Футбольного союза Боснии и Герцеговины примет решение о возможности проведения игры 31 октября.

Национальная команда точно пропустит как минимум два крупнейших футбольных турнира — чемпионат мира 2022 г. и чемпионат Европы 2024 г. Сборная могла побороться за выход на мировое первенство в переходном турнире по системе плей-офф. 24 марта ей предстоял полуфинальный матч в Москве против сборной Польши. Встреча была отменена. Поляки вышли в финал стыков без борьбы, где обыграли Швецию и пробились на ЧМ-2022. В октябре же УЕФА не допустил сборную России к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

О завершении карьеры в национальной команде

«Этот вариант имеет место быть. Что бы я ни сделал — больше чтобы Кокорина там не было. Чтобы не провоцировать людей, которые не хотят там меня видеть, не провоцировать меня. Если я куда-то приезжаю, я хочу результата в футболе, а не вот этих подпольных игр. Поэтому всем, наверное, будет лучше, чтобы я там не появлялся».

На счету Кокорина 48 матчей и 12 мячей за сборную России. Он выступал за национальную команду на чемпионате мира 2014 г. и Евро-2014, а последний матч за нее провел в 2017 г.

Отдельно Кокорин заявил, что слухи о том, будто его не пускали в сборную, правдивы на 300%. На это повлияла история, произошедшая в октябре 2018 г. Тогда Кокорин оказался в центре скандала с двумя потасовками в Москве. Вместе с Александром участие в драках принимали его брат Кирилл, еще один российский футболист Павел Мамаев, а также общий друг компании Александр Протасовицкий. 8 мая 2019 г. Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к тюремному заключению на полтора года, а Мамаева — на год и 5 месяцев. 6 сентября 2019 г. Алексеевский суд освободил футболистов и брата Кокорина по УДО.

О переходе в «Арис»

«Я мог оказаться в России перед переходом в “Арис”. Но я не хотел возвращаться в Россию. Взвесив все “за” и “против”, я понял, что хочу остаться в том городе, где у меня будут лучше условия для жизни. Важна была и школа для ребенка, все факторы, которые сходились. В любом случае я понимал, что это аренда на год, и я выбрал Кипр».

В 2020 г. Кокорин подписал контракт с итальянской «Фиорентиной» до конца сезона 2023/24. За два года в клубе из Флоренции он провел лишь 10 матчей в чемпионате Италии, в которых не забил ни одного мяча. Летом «Фиорентина» отдала Кокорина в аренду «Арису». В чемпионате Кипра на счету российского нападающего четыре матча и два мяча. По данным «РБ Спорт», «Арис» выплатит Кокорину 1 млн евро — чуть менее половины его годовой зарплаты в «Фиорентине».

О неудачном этапе в «Фиорентине»

Кокорину — 28. Помните, как он играл в футбол? 16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

«Четыре месяца, четыре тренера, первые травмы, тоже штуки четыре, наверное, подряд. Были одни тренеры, которые меня покупали, но в итоге я травмировался. Когда пришел новый тренер [Винченцо Итальяно], они взяли новых игроков. Если бы я понимал, что я неконкурентоспособный и не могу играть, вопросов бы не было. Но я могу играть, а тренерский штаб говорит, что я в хорошей форме… Я не такой футболист, который придет к руководству выкручивать руки, задавать вопросы».

Кокорин заявил, что из-за травм самым сложным моментом в «Фиорентине» для него стал дебютный матч против «Интера». Встреча состоялась 5 февраля 2021 г. В той встрече российский футболист вышел на замену на 74-й минуте. В интервью Арустамяну он признался, что играл с надрывом задней поверхности бедра. По собственным словам, из-за боли он не испытывал никаких чувств по поводу дебюта в Италии.

В прошлом сезоне «Фиорентина» заняла седьмое место в чемпионате и пробилась в Лигу конференций — третий по значимости еврокубок. Сейчас флорентийская команда, уже без Кокорина, идет на 14-м месте. В летнее межсезонье «Фиорентина» не взяла Александра на сборы, а затем отказалась включать его в заявку на сезон.

О неофициальном статусе самого богатого футболиста России

«Я думаю, это правда. Сколько это плюс-минус? Где-то расписывали об этом, я не знаю, правда. Посчитать не тяжело, но просто там никто не знает премиальных, всяких бонусов, еще кто-то. Но по контрактам я не знаю футболистов [кто заработал больше меня]. Те команды, куда я переходил, готовы были платить. Я особо не выпрашивал, мне их давали. Наверное, да, где-то переоценено, где-то большие деньги, но такие деньги были в России. То время было, скажем так, золотое. Сейчас такого нет. Мы просто попали в хорошее время».

Кокорин выступал в России за «Динамо» (с 2008 по 2015 гг.), «Зенит» (2016 — 2019), «Сочи» (2020) и «Спартак» (2020). В летнее трансферное окно 2013 г. он перешел из «Динамо» в «Анжи», но не сыграл за махачкалинский клуб ни одного матча. Уже через месяц после перехода, с началом финансовых проблем в «Анжи», он вернулся в «Динамо». Вместе с ним в столичный клуб перешли еще четыре игрока дагестанской команды.

Клубы, в которых выступал Кокорин, не раскрывали данных о зарплате игрока. При этом Сергей Степашин, возглавлявший наблюдательный совет «Динамо», заявлял, что заработки форварда после возвращения из «Анжи» составляли 5,5 млн евро в год. В «Зените» Кокорин, по данным «РИА Новости», зарабатывал 3,5 млн евро в год.

О травме крестообразных связок в матче Лиги Европы с «Лейпцигом» в 2018 году

«То, как я себя чувствовал при Манчини в “Зените”… Честно, может, это будет громко сказано, но я бы “Лейпциг” этот один обыграл. У меня была нереальная форма. В день, когда я порвал кресты, у меня с утра была тренировка. Забил 300 мячей на разминке, причем, не глядя на ворота. У меня была сумасшедшая форма. Нам достаточно было обыграть их 1:0. Я поставлю “Лейпциг” — самое обидное для меня [поражение] в карьере. Такой переломный момент, когда дальше все пошло по непонятному [сценарию]».