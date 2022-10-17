Гол Кокорина помог «Арису» победить «Аполлон» в чемпионате Кипра

Счет в матче на 76-й минуте открыл российский форвард «Ариса» Александр Кокорин, который замкнул передачу с правого фланга, подставив ногу. Вскоре он был заменен. Таким образом, в 6 матчах за «Арис» у Кокорина 3 гола и 1 результативная передача.