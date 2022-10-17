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21:53 (мск), источник: Sport24

Гол Кокорина помог «Арису» победить «Аполлон» в чемпионате Кипра

Футболисты «Ариса» нанесли крупное поражение «Аполлону» в лимассольском дерби 7-го тура чемпионата Кипра. Игра завершилась с результатом 3:0.

Арис Л
Аполлон
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Источник: arisfc.com

Счет в матче на 76-й минуте открыл российский форвард «Ариса» Александр Кокорин, который замкнул передачу с правого фланга, подставив ногу. Вскоре он был заменен. Таким образом, в 6 матчах за «Арис» у Кокорина 3 гола и 1 результативная передача.

«Арис» набрал 15 очков и поднялся в таблице на 2-е место, обойдя «Аполлон» (14 очков).

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