Гол Кокорина помог «Арису» победить «Аполлон» в чемпионате Кипра
Футболисты «Ариса» нанесли крупное поражение «Аполлону» в лимассольском дерби 7-го тура чемпионата Кипра. Игра завершилась с результатом 3:0.
Арис Л
Аполлон
Счет в матче на 76-й минуте открыл российский форвард «Ариса» Александр Кокорин, который замкнул передачу с правого фланга, подставив ногу. Вскоре он был заменен. Таким образом, в 6 матчах за «Арис» у Кокорина 3 гола и 1 результативная передача.
«Арис» набрал 15 очков и поднялся в таблице на 2-е место, обойдя «Аполлон» (14 очков).