Сногсшибательная модель из США — подруга лучшего футболиста мира. Вот почему Бензема так круто играет!

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У главного нападающего этого года и главного претендента на «Золотой мяч» Карима Бензема новая любовь. Ее зовут Джордан Озуна, ей 32 года, и она американка.

Джордан начинала свою карьеру в Hooters — сеть американских ресторанов с полуобнаженными официантками. Озуна как раз была одной из них. Но впоследствии девушка стала моделью.

Впервые о том, что Джордан — новая пассия Бензема, заговорили после последнего финала Лиги чемпионов. Девушка была на матче и поддерживала французского футболиста. А в августе Озуна сама во всем призналась, выложив в соцсетях фото, на котором она говорит с форвардом «Реала» по видеосвязи.

Новые отношения открыли для Джордан и новые карьерные перспективы. Она заключила несколько контрактов с ведущими американскими модельными агентствами.