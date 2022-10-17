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17 октября, источник: ТАСС

Футболист «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча»

ТАСС, 17 октября. Французский нападающий испанского «Реала» Карим Бензема впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Церемония вручения наград прошла в понедельник в парижском театре «Шатле».

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Источник: Reuters

Вторым по итогам голосования стал сенегальский нападающий германской «Баварии» Садио Мане, третьим — бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

В прошлом сезоне Бензема в пятый раз стал победителем главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов, в четвертый раз стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании. Француз стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов) и первенства страны (27). 25 августа Бензема был признан лучшим игроком сезона-2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). За «Реал» он выступает с 2009 года, за это время он забил 328 голов, что является вторым результатом в истории клуба. Больше голов только у португальца Криштиану Роналду (450).

«Золотой мяч» был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты, с 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие — игрок должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой футболист. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручаются две награды — по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год. В 2020 году вручение премии «Золотой мяч» впервые в истории было отменено, причиной данного решения стала пандемия коронавируса.

В марте процедура голосования за обладателя приза претерпела изменения. Если ранее «Золотой мяч» вручался по итогам календарного года, то теперь приз получает футболист, показавший лучшие результаты в спортивном сезоне. Основным критерием в голосовании являются индивидуальные достижения игрока, далее идут завоеванные титулы и соблюдение принципов честной игры.

Источник: AFP 2022

Двенадцатый «Золотой мяч» для «Реала»

Бензема принес мадридскому клубу 12-й «Золотой мяч», ранее обладателями главного индивидуального приза в качестве игроков «Реала» становились аргентино-испанский футболист Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), француз Раймон Копа (1958), бразилец Роналдо (2002), итальянец Фабио Каннаваро (2006), португальцы Луиш Фигу (2000) и Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017), хорват Лука Модрич (2018).

Рекордсменом по количеству завоеванных «Золотых мячей» является аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси (2009−2012, 2015, 2019, 2021), который впервые с 2005 года не вошел в число номинантов на премию. У его ближайшего преследователя Роналду пять «Золотых мячей» (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Еще восемь футболистов завоевывали «Золотой мяч» больше одного раза — француз Мишель Платини (1983, 1984, 1985), нидерландцы Йохан Кройф (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992), немцы Франц Беккенбауэр (1972, 1976) и Карл-Хайнц Румменигге (1980, 1981), бразилец Роналдо (1997, 2002), испанец Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), выступавший также за сборные Аргентины и Колумбии, и англичанин Кевин Киган (1978, 1979).

Кроме того, приз выигрывали три футболиста, представлявшие СССР, — Лев Яшин (1963), остающийся единственным вратарем, завоевывавшим «Золотой мяч», Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986). В российской истории наивысшего результата добился Андрей Аршавин, занявший в 2008 году по итогам голосования шестое место.

Два человека были удостоены почетного «Золотого мяча». В 1996 году France Football вручил трофей за особые заслуги аргентинцу Диего Марадоне. В 2014-м почетную награду из рук занимавшего тогда пост президента ФИФА Йозефа Блаттера получил бразилец Пеле.

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