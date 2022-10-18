Килиана Мбаппе освистали во время церемонии награждения «Золотого мяча»

Когда футболист выходил на красную дорожку, был слышен недовольный свист со стороны болельщиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» уже в зимнее трансферное окно. Утверждалось, что он разочаровался в руководстве и главном тренере клуба и считает, что продление контракта с парижанами было ошибкой.

Однако позже сам футболист опроверг слухи о том, что хочет покинуть «ПСЖ».