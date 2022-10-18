Кокорин ответил на критику бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед»

«Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие. Не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом», — написал нападающий. Он отметил, что уважает Канчельскиса как футболиста, и добавил, что никогда не променял бы спорт на что-то запрещенное.

Ранее Канчельскис оценил успехи форварда фразой «профукал всю свою карьеру из-за денег». Он заявил, что Кокорин обладал талантом, но сейчас его уровень — Первая лига России и вскоре об игроке все забудут.