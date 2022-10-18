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16:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорин ответил на критику бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ответил на критику бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса. Игрок высказался в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Источник: РИА "Новости"

«Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие. Не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом», — написал нападающий. Он отметил, что уважает Канчельскиса как футболиста, и добавил, что никогда не променял бы спорт на что-то запрещенное.

Ранее Канчельскис оценил успехи форварда фразой «профукал всю свою карьеру из-за денег». Он заявил, что Кокорин обладал талантом, но сейчас его уровень — Первая лига России и вскоре об игроке все забудут.

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. Нападающий вышел на поле в шести матчах чемпионата Кипра и отметился тремя голами. В итальянской команде за полтора года футболист не совершил ни одного результативного действия.

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