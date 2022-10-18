«Антверпен» отстранил Найнгголана за курение на скамейке запасных
Бывший футболист «Ромы» Раджа Найнгголан попал в очередной скандал.
Антверпен
Бывший футболист «Ромы» Раджа Найнгголан попал в очередной скандал.
Бельгиец, ныне выступающий за «Антверпен», закурил на скамейке запасных перед матчем чемпионата со «Стандардом» (0:3), информирует The Sun.
Курящий около поля Найнгголан попал в объективы камер. Фото бельгийского футболиста с сигаретой вызвало немалый резонанс в социальных сетях.
Руководство «Антверпена» осталось недовольно поведением Найнгголана. В результате этого инцидента Раджа отстранён от основной команды. Сейчас игрок тренируется с дублем «Антверпена».
Напомним, в начале октября в бельгийских СМИ появилась информация, что Найнгголан был арестован за вождение в нетрезвом виде с просроченными правами. Футболист был освобождён под залог.