«Антверпен» отстранил Найнгголана за курение на скамейке запасных

Бельгиец, ныне выступающий за «Антверпен», закурил на скамейке запасных перед матчем чемпионата со «Стандардом» (0:3), информирует The Sun.

Курящий около поля Найнгголан попал в объективы камер. Фото бельгийского футболиста с сигаретой вызвало немалый резонанс в социальных сетях.

Руководство «Антверпена» осталось недовольно поведением Найнгголана. В результате этого инцидента Раджа отстранён от основной команды. Сейчас игрок тренируется с дублем «Антверпена».