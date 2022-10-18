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13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Антверпен» отстранил Найнгголана за курение на скамейке запасных

Бывший футболист «Ромы» Раджа Найнгголан попал в очередной скандал.

Антверпен
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Источник: AP 2022

Бельгиец, ныне выступающий за «Антверпен», закурил на скамейке запасных перед матчем чемпионата со «Стандардом» (0:3), информирует The Sun.

Курящий около поля Найнгголан попал в объективы камер. Фото бельгийского футболиста с сигаретой вызвало немалый резонанс в социальных сетях.

Руководство «Антверпена» осталось недовольно поведением Найнгголана. В результате этого инцидента Раджа отстранён от основной команды. Сейчас игрок тренируется с дублем «Антверпена».

Напомним, в начале октября в бельгийских СМИ появилась информация, что Найнгголан был арестован за вождение в нетрезвом виде с просроченными правами. Футболист был освобождён под залог.

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