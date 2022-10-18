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12:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игуаин не сдержал слез после заключительного матча в карьере

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин не сдержал слез после заключительного матча в профессиональной карьере, соответствующее видео опубликовано на странице североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) в Twitter.

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Источник: Reuters

Ранее 34-летний Игуаин объявил, что завершит карьеру по окончании сезона MLS. «Интер Майами» в понедельник проиграл «Нью-Йорк Сити» (0:3) в ⅛ финала плей-офф и завершил выступление в турнире. Игуаин расплакался прямо на поле, его успокаивали партнеры по команде и соперники.

«Мечте пришел конец. Теперь начинается другая жизнь. То, что я любил, закончилось. Это была половина моей жизни, 17 лет, образы всей моей карьеры пришли мне в голову. Я ухожу очень счастливым, потому что до сегодняшнего дня я делал все возможное, и это самое главное», — цитирует Игуина Yahoo Sports.

Игуаин — трехкратный чемпион Испании и обладатель Кубка страны в составе «Реала», трижды чемпион и двукратный победитель Кубка Италии с «Ювентусом», победитель Лиги Европы с английским «Челси». Еще один Кубок Италии аргентинец завоевал вместе с «Наполи», где в сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром Серии А с 36 забитыми мячами, что является рекордом, который он делит с Джино Россетти (1928/29) и Чиро Иммобиле (2019/20).

В составе сборной Аргентины Игуаин провел 75 матчей, в которых забил 31 мяч, и стал финалистом чемпионата мира, а также завоевал две серебряные медали Кубка Америки.

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