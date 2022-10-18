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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:40 (мск), источник: Sports.Ru

Неймар: «Я мог перейти в “Реал”, но выбрал “Барсу”, так как с детства мечтал играть там. Всегда следую зову сердца»

Неймар сказал, что мог перейти в «Реал» из «Сантоса».

Барселона
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Источник: AP 2022

Сегодня форвард «ПСЖ» выступил на заседании суда по делу о коррупции при его переходе в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году.

— Вы участвовали в переговорах с «Сантосом» о новом контракте до 2014 года при том, что предыдущий действовал до 2015-го? По новому контракту у вас увеличились отступные и зарплата.

— Всем этим занимался мой отец. Я не участвовал в переговорах и подписал то, что он сказал.

— Вы получали предложения от других клубов, помимо «Барселоны»?

— Я знал об интересе со стороны других клубов, но переход в «Барсу» был моей мечтой. В 2013-м я решил покинуть «Сантос» и перейти в «Барселону». У меня было много вариантов, но я с детства мечтал играть за «Барсу». Я всегда следую за зовом сердца.

Помню, что было предложение от «Реала», а остальных вариантов не помню. В последний момент мне пришлось выбирать между «Реалом» и «Барсой», но я прислушался к своем сердцу и выбрал «Барселону», — сказал Неймар.

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