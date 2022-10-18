Неймар: «Я мог перейти в “Реал”, но выбрал “Барсу”, так как с детства мечтал играть там. Всегда следую зову сердца»
Неймар сказал, что мог перейти в «Реал» из «Сантоса».
Неймар сказал, что мог перейти в «Реал» из «Сантоса».
Сегодня форвард «ПСЖ» выступил на заседании суда по делу о коррупции при его переходе в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году.
— Вы участвовали в переговорах с «Сантосом» о новом контракте до 2014 года при том, что предыдущий действовал до 2015-го? По новому контракту у вас увеличились отступные и зарплата.
— Всем этим занимался мой отец. Я не участвовал в переговорах и подписал то, что он сказал.
— Вы получали предложения от других клубов, помимо «Барселоны»?
— Я знал об интересе со стороны других клубов, но переход в «Барсу» был моей мечтой. В 2013-м я решил покинуть «Сантос» и перейти в «Барселону». У меня было много вариантов, но я с детства мечтал играть за «Барсу». Я всегда следую за зовом сердца.
Помню, что было предложение от «Реала», а остальных вариантов не помню. В последний момент мне пришлось выбирать между «Реалом» и «Барсой», но я прислушался к своем сердцу и выбрал «Барселону», — сказал Неймар.