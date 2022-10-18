В Индонезии снесут стадион, где в результате давки погибли 133 человека

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Трагедия произошла 1 октября после матча между футбольными командами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили против фанатов слезоточивый газ, из-за чего начались паника и давка.

Во вторник президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино встретился с Видодо в Джакарте и пообещал «реформировать и преобразовать» спорт в стране.

«Мы снесем и восстановим стадион “Канджурухан” в Маланге в соответствии со стандартами ФИФА», — сказал Видодо, которого цитирует Франс Пресс.

«Я могу гарантировать всем жителям Индонезии: ФИФА здесь, с вами, ФИФА здесь, чтобы остаться, ФИФА здесь, чтобы работать в очень тесном партнерстве с правительством, Азиатской конфедерацией футбола и федерацией Индонезии. Мы привезем наших экспертов, мы будем помогать и инвестировать, мы позаботимся о том, чтобы Индонезия сияла на мировой футбольной арене», — отметил Инфантино.