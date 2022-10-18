В 1943-м «Реал» обыграл «Барсу» 11:1. Считается, что каталонцам угрожали тюрьмой и избили
«Реал» редко вспоминает этот матч.
«Реал» редко вспоминает этот матч.
Попробуйте вспомнить самое яркое класико — вам точно будет из чего выбирать.
Но если погрузиться в прошлое на несколько десятков лет, то найдутся еще более безумные матчи. А июне 1943-го сыграли самое огненное класико — “Барса” влетела 11:1.
Испания после гражданской войны — сложное время для футбола: считалось, что генерал Франко болеет за «Реал» и ненавидит «Барсу».
Переносимся в лето 1943 года. Привычного нам Кубка Короля еще не существует, вместо него испанские клубы разыгрывают Кубок Генералиссимуса — трофей, учрежденный в честь генерала Франко. В полуфинале сошлись «Реал» и «Барселона». Двухматчевая битва была обречена быть необычайно политизированной, ведь в 1939-м после Гражданской войны к власти в Испании пришел генерал Франко.
Во время войны представители обоих клубов сопротивлялись Франко. На официальном сайте «Реала» упоминается Рафаэл Санчеса-Гуэрра, президент клуба в 1935—1936 гг. Он был сторонником республиканцев и подвергался пыткам от франкистов. Ему удалось бежать в Париж, а вице-президенту «Реала» Гонсалу Агирре и казначею Валеро Ривере повезло меньше — они были убиты франкистами.
«Барса» тоже настрадалась: в первые дни войны франкисты арестовали и убили президента Хосепа Суньола (его называют «президент мученик»).
После прихода Франко к власти ситуация слегка изменилась: «Реал» стал любимчиком генерала (логично — он родился в Мадриде), а «Барселона» осталась главной оппозицией. О сложности того периода красноречиво говорит один факт. В октябре 2019-го 99% сосьос «Барсы» проголосовали за отмену всех наград, присужденных Франко — это дань уважения всем членам «Барселоны», которым пришлось пережить трудный период диктатуры Франко.
Первый полуфинальный матч проходил на «Камп де Лес Кортс» (предшественник «Камп Ноу»). Каталонские болельщики все 90 минут освистывали игроков и вип-ложу «Реала».
«Каталонские хулиганы свистели с одной целью — оскорбить высокопоставленных представителей Испании», — писала на следующий день мадридская газета Ya. Считается, что адская атмосфера помешала «Реалу» — мадридцы проиграли 0:3.
Ответный матч проходил на «Чамартине» («Бернабеу» построили лишь в 1947-м). Руководство «Реала» решило поработать над атмосферой и перед игрой бесплатно раздавало фанатам свистки. Для каталонцев игра сразу не задалась: сначала не засчитал гол, а на 31-й минуте рефери удалил защитника Бенито.
На перерыв команды ушли при чудовищном счете 8:0, при том семь голов забили с 30-й по 44-ю минуту (как раз после удаления). Форвард Сабино Баринага (выступал за «Реал» с 1939 по 1950-й) оформил покер, а Пруден — хет-трик. Во втором тайме единственный гол «Барсы» забил форвард Мариано Мартин.
Есть несколько свидетельств о том, как проходил игра. Газеты писали, что даже при крупном счете игроки «Реала» продолжали бежать в атаку так, словно еще не забивали. В какой-то момент голкипер «Барсы» Миро встал у каркаса ворот и предложил форвардам «Реала» забивать без помех. После просьбы арбитра Миро пришлось вернуться в створ.
11:1 — мягко говоря нетипичный счет для класико. Со временем вокруг матча закружились мифы о том, что с результатом не все чисто и на игроков «Барселоны» надавили.
Теории вертятся вокруг сложных отношений генерала Франко с Каталонией. Придя к власти Франко расправлялся с теми, кто не был ему лоялен (помогал Закон о политической ответственности), и каталонцы точно были в числе главных врагов. А про то как генерал обошелся с некоторыми менеджерами «Барсы» мы уже писали выше. Считается, что результат и атмосфера первого матча разозлили Франко, и ответный он решил превратить в показательную порку.
«Реал» никогда не хвастается этим результатом потому что понимает — это был не футбольный матч, — говорил испанский историк (специализируется на «Барселоне») Хуан Барау в интервью Goal.com — «Барсу» обыграли благодаря давлению полиции и Испанской фаланги. Каталонцев хотели унизить и преподать им урок.
Попробуем собрать самые популярные мифы.
В эти мифы действительно верят, они активно распространяются. Об истории с вмешательством Франко пишут ESPN и Bleacher Report, даже в Quora (сервис с ответами на вопросы) автор самого популярного ответа пишет, как бабушка пересказывала ему эту версию событий.
Но так ли все однозначно?
В первую очередь проговорим, что матч и правда проходил в очень жесткой атмосфере.
Мадридские газеты опубликовали провокационные истории про игроков «Барсы», которые разозлили местных. После игры полицейский посоветовал водителю каталонского автобуса «ехать до Кастелланы и ни за что не останавливаться». «Мы сделали именно так, как он сказал», — вспоминал игрок каталонцев Франсеск Кальве.
Но в легендах есть несколько логических неувязок. Банальная фактология: на «Барселону» просто не могли повлиять в перерыве, потому что к тому моменту она горела 0:8. Гипотеза про угрозы от Гражданской Гвардии за использование каталонского языка тоже странная. Закон о запрете каталонского в публичных местах аннулировали в 1942-м, за год до матча.
И вообще — а генералу Франко действительно так важно было заставить «Барселону» проиграть? Считается, что раз Франко болел за «Реал», то он помогал мадридцам выигрывать. Но в реальности «Реал» не был так сильно обласкан вниманием генералиссимуса: хотя Франко выиграл войну в 1939, «Реал» не мог победить в Кубке до 1947 года и не завоевывал титул чемпиона Испании до 1954-го. В этот же период «Барселона» и «Атлетик Бильбао» — два главных клуба, базирующихся в самых «антифранкистских» регионах Испании, — выиграли больше всего трофеев. Титул чемпиона Испании и 4 Кубка остались за «Атлетиком», а 5 чемпионатов Испании и 4 Кубка выиграла «Барса». Даже в том розыгрыше Кубка генералиссимуса «Реал» уступил в финале (0:1) «Атлетику» из Бильбао.
Еще одна деталь. В начале нулевых Бернардо Салазар (один из самых известных спортивных историков Испании и болельщик мадридского «Атлетико») побеседовал с двумя игроками «Барсы», сыгравшими в том матче по 90 минут — Хосе Эсколой и Доминго Балманья. Оба признали, что не получали никаких угроз.
«Вокруг матча много мифов, но ни один из не до доказан, — продолжает Барау. — Для меня очевидно, что при нормальном течении матча забить 11 голов очень-очень трудно. Против вас должна играть выдающаяся команда. Я продолжаю считать, что это матч был чем-то большим чем просто спортивное событие. “Барселоне” хотели преподать урок, унизить ее».
Одно известно точно — после того матча класико приобрело особенно жесткий характер.
Денис Смирнов