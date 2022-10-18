«Выгодный вброс информации». Бабаян сделал заявление об уходе игроков из «Астаны» и чемпионской гонке

Источник: ФК "Астана"

— Григорий Константинович, очень много слухов об уходе футболистов из «Астаны» зимой. Даже называются фамилии — Милошевич, Дарабаев, Манзорро и другие. Есть ли понимание, кто все-таки команду покинет?

— Все это кому-то выгодный взброс информации. Я уже разговаривал об этом с командой, сказал, чтобы не обращали внимание на то, что пишут СМИ, и сконцентрировались строго на своей работе.

Сейчас у нас есть 25 футболистов, на которых я рассчитываю. Впереди у нас решающая часть сезона, три финала, поэтому каждый футболист на счету.

К сожалению, не обходится без потерь. У нас есть несколько футболистов, которые из-за различного рода повреждений тренируются по индивидуальному плану, а также Макс Эбонг и Исламбек Куат, которые пропустят матч с «Атырау» из-за перебора желтых карточек. Поэтому, повторюсь, сейчас для нас важен каждый футболист.

— А способна ли сейчас команда бороться на два фронта — Кубок и чемпионат?

— Для нас сейчас задача номер один — это победа в чемпионате. В связи с ограниченным количеством готовых к предстоящему матчу чемпионата футболистов, а также напряженного графика, я планирую в кубковом матче с «Ордабасы» дать шанс молодым футболистам, в том числе из дублирующего состава. Для них это будет шанс попробовать силы на фоне серьезного оппонентом, а также доказать свое право на следующий год рассматриваться в основу. Но даже несмотря на то, что наш состав будет не оптимальным, «Астана» выйдет на игру с задачей победить.

— Впереди решающая стадия чемпионата — три матча. Как вы оцените шансы команды на возвращение титула в столицу?

— Мы движемся от матча к матчу. Сейчас мы думаем про игру с «Ордабасы», потом полностью сконцентрируемся на матче с «Атырау». А очки будем считать 6 ноября.