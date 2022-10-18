Французские болельщики подали в суд на «ПСЖ» из-за трансфера Месси

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Месси летом 2021 года покинул «Барселону», где провел всю взрослую карьеру, после завершения срока контракта и заключил соглашение с «ПСЖ» по схеме «2+1». По окончании сезона-2022/23 35-летний аргентинец может стать свободным агентом.

По информации источника, французские болельщики считают, что «ПСЖ» смог осуществить переход только с помощью отсрочки по финансовому fair play, которая действует во Франции до мая 2023 года. Истцы приравнивают отстрочу к государственной помощи и утверждают, что это привело к изменению принципов конкуренции и вынудило «Барселону» отпустить Месси.

По словам адвоката истцов, Европейская комиссия должна была расследовать переход футболиста, но отказалась это делать, после чего фанаты обратились в Европейский суд в Люксембурге. Ожидается, что решение суда последует через несколько месяцев.