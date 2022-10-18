«Шахтер» разгромил футболистов «Арсенала» в чемпионате Беларуси

Сегодня в домашнем матче 26-го тура действующие чемпионы страны разгромили дзержинский «Арсенал» со счетом 3:0.

Футболисты «Минска» на своем поле не оставили шансов на успех мозырской «Славии» — 5:0. Четыре мяча в этой встрече забил лидер атак минчан Владимир Хващинский.

В Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» оказалось сильнее «Витебска» — 1:0.

Завтра футболисты «Слуцка» примут гостей из минского «Динамо», «Энергетик-БГУ» у себя дома сыграет с бобруйской «Белшиной», в Бресте местное «Динамо» будет соперничать с «Гомелем».

Заключительные встречи этого тура состоятся 20 октября: «Ислочь» (Минский район) — БАТЭ (Борисов), «Неман» (Гродно) — «Днепр» (Могилев).

Положение команд сейчас таково: «Шахтер» (Солигорск) — 52 очка (25 матчей), «Динамо» (Минск) — 48 (24), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 48 (24), «Ислочь» (Минский район) — 46 (25), БАТЭ — 46 (25), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 41 (26), «Минск» — 39 (26), «Гомель» — 38 (25), «Неман» (Гродно) — 33 (25), «Славия» (Мозырь) — 29 (26), «Белшина» (Бобруйск) — 28 (25), «Слуцк» — 27 (25), «Динамо» (Брест) — 22 (24), «Витебск» — 20 (26), «Арсенал» (Дзержинск) — 18 (26), «Днепр» (Могилев) — 12 (25).