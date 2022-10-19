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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Зачем футболисты «Челси» греют бутсы в микроволновке? В «Зените» тоже делают нечто похожее

А Роман Павлюченко рассказал, что раньше в Англии была «другая мода».

Челси
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Источник: Reuters

На качество игры влияют множество факторов — от разбора соперника и тактической подготовки до количества часов сна перед матчем. В современных командах повышению уровня выступлений уделяют особое внимание, находя различные способы вроде занятий в шапочках с датчиками для тренировки мозга. В «Челси» пришли к своей инновации: футболисты уже два года греют бутсы в переносной микроволновке.

Бутсы начали греть ещё при Тухеле. Микроволновку даже возят с собой на выездные матчи

Микроволновка для бутс находится в домашней раздевалке на «Стэмфорд Бридж», но часто перемещается: команда возит её с собой на тренировки и выездные матчи, потому что приспособление уже давно является неотъемлемой частью предыгровой подготовки. Греть бутсы перед выходом на поле начали при Томасе Тухеле в сезоне-2020/2021 — об этом ещё год назад вскользь рассказал Мэйсон Маунт, вспоминая одну из многочисленных шуток Жоржиньо (он считается главным приколистом в команде).

«Есть одна штука, которую делают и некоторые другие, — поделился он. — Перед тем, как выйти на тренировку, мы разогреваем бутсы в микроволновке. Но если положить в бутсы металлический предмет, то они раскаляются, словно кипяток. Жоржиньо любит подкладывать металлические пластины в бутсы, а потом наблюдать, как жертва обувается и обжигается. Я больше не ведусь на это, уже знаю о его уловках!».

Источник: Reuters

В чём смысл нагревания бутс?

Секрет использования микроволновки прост: при нагревании бутсы становятся мягче, гибче и удобнее в носке. Дело в том, что современные бутсы очень плотно прилегают к ноге: ослаблять шнуровку в таком случае бессмысленно — тут работает эффекта сжатия плотной кожи. Из-за этого, когда на улице холодно, бутсы могут быть жёсткими и неудобными для носки.

«Игроки кладут свои бутсы в микроволновку на минуту или две — когда они становятся достаточно мягкими, срабатывает таймер, — рассказывал The Sun инсайдер по “Челси”. — На самом деле, это ценное дополнение к их оборудованию. Дело не в том, что миллионеров Премьер-лиги балуют. Речь идёт о том, чтобы как можно быстрее получить максимальную отдачу от бутс, чтобы игроки чувствовали себя комфортно и могли максимально быстро проявить себя».

Кто ещё нагревает бутсы и делали ли так раньше?

Роман Павлюченко, который играл в Англии в «Тоттенхэме», рассказал «Чемпионату», что в его времена такого не было — пользовались другим способом: опускали бутсы в кипяток.

Может быть, это такая последняя мода. Раньше были только растяжки для бутс. Знаю, что в Англии перед игрой бутсы ставили на 10−15 минут под кипяток в душе. Затем выходили на поле в этих мокрых и мягких бутсах. Но засовывать их в микроволновку… Видимо, в футболе проводят новые испытания. Лично я таким никогда не занимался.

Роман Павлюченко
экс-игрок «Тоттенхэма»

Динияр Билялетдинов ни к чему подобному не прибегал, но вот одно правило у него всё же было — он никогда не сушил бутсы на батарее, потому что «так любая обувь может испортиться».

«Кто-то под кипяток в душе бутсы ставил, замачивал перед игрой, кто-то использовал растяжки, — рассказал он “Чемпионату”. — Сейчас бутсы разные делают, и у каждого своя история. Кто-то растягивает их, кто-то, наоборот, берёт на размер меньше. Я под кипяток бутсы не ставил. Единственное правило у меня было: не сушил бутсы на батарее».

В «Зените» тоже греют бутсы. Но не в микроволновке!

В «Норвиче», «Арсенале» и «Манчестер Юнайтед» тоже уделяют внимание подготовке бутс, но там для этого используется более современный метод — паровая система CleatPro. Это ящик, в котором бутсы пропариваются при постоянной температуре без замачивания для обеспечения контурной и индивидуальной посадки. Систему используют как для придания формы совершенно новым бутсам, так и для регулярного использования уже изношенных.

«Наши игроки и тренеры используют их ежедневно, и они им очень нравятся», — говорил Ян Бэкингем, менеджер по экипировке «МЮ».

Стоит такая штука $ 2095, есть ещё отдельная для перчаток.

Источник: cleatpro.com

В «Зените», как рассказал «Чемпионату» Малком, тоже есть подобное приспособление для размягчения бутс. «От посадки обуви многое зависит, — объясняет Малком, — Оборудование представляет собой специальный ящик, внутри которого вода разогревается до процесса испарения. Туда и помещаются бутсы. Такая процедура размягчает обувь до комфортного состояния».

Так что не только в Англии пользуются технологией!

Полина Куимова

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