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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Колумбии футболист снял трусы во время матча, чтобы смутить соперника

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Футболист «Санта Фе» Хейссон Переа снял трусы во время матча, чтобы помешать сопернику исполнить штрафной удар, сообщает портал Antena 2.

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Курьезный эпизод произошел по ходу встречи «Санта-Фе» с «Хагуарес де Кордоба» в чемпионате Колумбии. «Хагуарес» получили право на опасный штрафной на третьей минуте. Во время разбега соперника Переа снял шорты, полностью оголив область паха.

Жест Переа остался незамеченным арбитром, а игроки «Хагуарес» пробили мимо ворот.

По итогам встречи «Санта Фе» потерпел поражение со счетом 1:2.

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