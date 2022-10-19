В Колумбии футболист снял трусы во время матча, чтобы смутить соперника

Курьезный эпизод произошел по ходу встречи «Санта-Фе» с «Хагуарес де Кордоба» в чемпионате Колумбии. «Хагуарес» получили право на опасный штрафной на третьей минуте. Во время разбега соперника Переа снял шорты, полностью оголив область паха.