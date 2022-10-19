В Колумбии футболист снял трусы во время матча, чтобы смутить соперника
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Футболист «Санта Фе» Хейссон Переа снял трусы во время матча, чтобы помешать сопернику исполнить штрафной удар, сообщает портал Antena 2.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Футболист «Санта Фе» Хейссон Переа снял трусы во время матча, чтобы помешать сопернику исполнить штрафной удар, сообщает портал Antena 2.
Курьезный эпизод произошел по ходу встречи «Санта-Фе» с «Хагуарес де Кордоба» в чемпионате Колумбии. «Хагуарес» получили право на опасный штрафной на третьей минуте. Во время разбега соперника Переа снял шорты, полностью оголив область паха.
Жест Переа остался незамеченным арбитром, а игроки «Хагуарес» пробили мимо ворот.
По итогам встречи «Санта Фе» потерпел поражение со счетом 1:2.