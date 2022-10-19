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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
17:20 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» разгромили «Слуцк» в чемпионате Беларуси

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В очередном поединке 26-го тура футбольного чемпионата Беларуси минское «Динамо» разгромило на выезде «Слуцк» со счетом 5:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Все мячи в этой встрече были забиты во втором тайме — голевой дубль оформил черногорский нападающий Душан Бакич, еще по мячу забили Александр Сачивко, Иван Бахар и Владислав Ложкин. После этой виктории динамовцы догнали столичный «Энергетик-БГУ», который сегодня у себя дома одержал волевую победу над бобруйской «Белшиной» со счетом 3:1. Два мяча забил лучший бомбардир белорусского первенства узбекский форвард Бобир Абдихоликов, в активе которого стало 23 гола.

Вчера лидер турнира солигорский «Шахтер» разгромил на своей арене одного из аутсайдеров дзержинский «Арсенал» со счетом 3:0. Футболисты «Минска» у себя дома не оставили шансов на успех мозырской «Славии» — 5:0. Четыре мяча в этой встрече забил лидер атак минчан Владимир Хващинский. В Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» оказалось сильнее «Витебска» — 1:0.

Заключительные встречи этого тура пройдут завтра: «Ислочь» (Минский район) — БАТЭ (Борисов), «Неман» (Гродно) — «Днепр» (Могилев).

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