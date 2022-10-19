Футболисты минского «Динамо» разгромили «Слуцк» в чемпионате Беларуси

Все мячи в этой встрече были забиты во втором тайме — голевой дубль оформил черногорский нападающий Душан Бакич, еще по мячу забили Александр Сачивко, Иван Бахар и Владислав Ложкин. После этой виктории динамовцы догнали столичный «Энергетик-БГУ», который сегодня у себя дома одержал волевую победу над бобруйской «Белшиной» со счетом 3:1. Два мяча забил лучший бомбардир белорусского первенства узбекский форвард Бобир Абдихоликов, в активе которого стало 23 гола.