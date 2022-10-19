«Ференцварош» Черчесова сенсационно выбыл с Кубка Венгрии по футболу

Встреча, прошедшая в Иванче, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Ласло Сустер (6-я минута), Чаба Аради (56) и Бенце Керчо (96). У проигравшей команды мячи забили Кристоффер Захариассен (4) и Райан Ммаэ (18).

«Ференцварош» — действующий обладатель Кубка Венгрии. Клуб 24 раза становился победителем турнира, что является рекордом. В декабре 2021 года команду возглавил российский специалист Станислав Черчесов. «Иванча» базируется в одноименном городе с населением около трех тысяч человек и выступает в третьем по силе дивизионе Венгрии.