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18:29 (мск), источник: Vesti.kz

19-летний казахстанец отличился в составе европейского клуба

Казахстанский форвард Данил Анкудинов отличился в составе молдавского «Шерифа», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шериф
Сперанца Н
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Источник: instagram.com/danil.ankudinov23/

В матче ⅛ финала Кубка Молдовы против «Сперанцы» Анкудинов вышел в стартовом составе и забил гол уже на девятой минуте. Выездная встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Шерифа».

Напомним, что 19-летний казахстанец присоединился к «Шерифу» в середине февраля текущего года. В составе клуба из Тирасполя он выиграл чемпионат Молдовы.

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