19-летний казахстанец отличился в составе европейского клуба
Казахстанский форвард Данил Анкудинов отличился в составе молдавского «Шерифа», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шериф
Сперанца Н
Казахстанский форвард Данил Анкудинов отличился в составе молдавского «Шерифа», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче ⅛ финала Кубка Молдовы против «Сперанцы» Анкудинов вышел в стартовом составе и забил гол уже на девятой минуте. Выездная встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Шерифа».
Напомним, что 19-летний казахстанец присоединился к «Шерифу» в середине февраля текущего года. В составе клуба из Тирасполя он выиграл чемпионат Молдовы.