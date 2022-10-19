«Ордабасы» вырвал победу у «Астаны» и вышел в финал Кубка Казахстана

В матче ½ финала шымкентцы встречались на выезде с «Астаной», которая сыграла резервным составом.

Первыми в этом матче вышли вперед гости. Произошло это на 22-й минуте, когда автогол на свой счет записал Диас Канаткали. «Астана» благодаря Владиславу Прокопенко отыгралась на 32-й минуте. На 39-й Прокопенко вывел столичных вперед. Однако на 65-й минуте Луис Гедеш восстановил равновесие. Победу гостям принес Серж Ньюадзи, отличившийся в добавленное время на 98-й минуте.