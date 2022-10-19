«Ордабасы» вырвал победу у «Астаны» и вышел в финал Кубка Казахстана
Шымкентский «Ордабасы» стал вторым финалистом Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский «Ордабасы» стал вторым финалистом Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче ½ финала шымкентцы встречались на выезде с «Астаной», которая сыграла резервным составом.
Первыми в этом матче вышли вперед гости. Произошло это на 22-й минуте, когда автогол на свой счет записал Диас Канаткали. «Астана» благодаря Владиславу Прокопенко отыгралась на 32-й минуте. На 39-й Прокопенко вывел столичных вперед. Однако на 65-й минуте Луис Гедеш восстановил равновесие. Победу гостям принес Серж Ньюадзи, отличившийся в добавленное время на 98-й минуте.
Отметим, что в дебюте второго тайма полузащитник «Ордабасы» Максим Федин не сумел реализовать пенальти.
В финале «Ордабасы» сыграет с «Акжайыком». Решающий матч Кубка Казахстана состоится 12 ноября.