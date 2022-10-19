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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
21:00 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» и «Гомель» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» сыграли вничью с «Гомелем» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомель
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Источник: ФК "Динамо-Брест"

На 56-й минуте игры счет открыл опытный форвард гомельчан Александр Макась, а через 15 минут молодой нападающий брестчан Александр Шестюк сравнял результат — 1:1.

Также сегодня минское «Динамо» на выезде разгромило футболистов «Слуцка» с результатом 5:0. После этой виктории минские динамовцы догнали столичный «Энергетик-БГУ», который сегодня у себя дома одержал волевую победу над бобруйской «Белшиной» со счетом 3:1. В этой встрече голевой дубль оформил лучший бомбардир белорусского первенства узбекский форвард Бобир Абдихоликов, в активе которого стало 23 забитых мяча.

Вчера лидер турнира солигорский «Шахтер» уверенно переиграл на своей арене одного из аутсайдеров дзержинский «Арсенал» со счетом 3:0. Футболисты «Минска» у себя дома не оставили шансов на успех мозырской «Славии» — 5:0. Четыре мяча в этой встрече забил лидер атак минчан Владимир Хващинский. В Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» оказалось сильнее «Витебска» — 1:0.

Заключительные встречи этого тура пройдут завтра: «Ислочь» (Минский район) — БАТЭ (Борисов), «Неман» (Гродно) — «Днепр» (Могилев).

Положение команд сейчас таково: «Шахтер» (Солигорск) — 52 очка (25 матчей), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 51 (25), «Динамо» (Минск) — 51 (25), «Ислочь» (Минский район) — 46 (25), БАТЭ — 46 (25), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 41 (26), «Минск» — 39 (26), «Гомель» — 39 (26), «Неман» (Гродно) — 33 (25), «Славия» (Мозырь) — 29 (26), «Белшина» (Бобруйск) — 28 (26), «Слуцк» — 27 (26), «Динамо» (Брест) — 23 (25), «Витебск» — 20 (26), «Арсенал» (Дзержинск) — 18 (26), «Днепр» (Могилев) — 12 (25).

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