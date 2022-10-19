Брестское «Динамо» и «Гомель» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Источник: ФК "Динамо-Брест"

На 56-й минуте игры счет открыл опытный форвард гомельчан Александр Макась, а через 15 минут молодой нападающий брестчан Александр Шестюк сравнял результат — 1:1.

Также сегодня минское «Динамо» на выезде разгромило футболистов «Слуцка» с результатом 5:0. После этой виктории минские динамовцы догнали столичный «Энергетик-БГУ», который сегодня у себя дома одержал волевую победу над бобруйской «Белшиной» со счетом 3:1. В этой встрече голевой дубль оформил лучший бомбардир белорусского первенства узбекский форвард Бобир Абдихоликов, в активе которого стало 23 забитых мяча.

Вчера лидер турнира солигорский «Шахтер» уверенно переиграл на своей арене одного из аутсайдеров дзержинский «Арсенал» со счетом 3:0. Футболисты «Минска» у себя дома не оставили шансов на успех мозырской «Славии» — 5:0. Четыре мяча в этой встрече забил лидер атак минчан Владимир Хващинский. В Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» оказалось сильнее «Витебска» — 1:0.

Заключительные встречи этого тура пройдут завтра: «Ислочь» (Минский район) — БАТЭ (Борисов), «Неман» (Гродно) — «Днепр» (Могилев).