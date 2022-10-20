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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» с крупным счетом победил «Эльче»

«Реал» на выезде обыграл «Эльче» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 3:0.

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Источник: Reuters

Голами отметились Федерико Вальверде, Карим Бензема и Марко Асенсио.

«Реал» выиграл девятый матч в сезоне ла лиги, у команды пока ни одного поражения. Сливочные уверенно лидируют в чемпионате Испании (28 очков).

«Эльче» занимает последнее, 20-е место в таблице, имея на счету 3 очка. Команда не выиграла ни одного матча в этом сезоне чемпионата страны.

Эльче
0:3
Первый тайм: 0:1
Реал
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