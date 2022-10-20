«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу

В составе победителей голы забили Фред (47-я минута) и Бруну Фернандеш (69).

Команды провели 163-й матч в чемпионате Англии, «Манчестер Юнайтед» одержал 84-ю победу. «Тоттенхэм» был сильнее 39 раз, еще 40 встреч завершились вничью.

В других матчах игрового дня «Саутгемптон» на выезде победил «Борнмут» (1:0), «Ливерпуль» дома переиграл «Вест Хэм» (1:0), «Ньюкасл» на своем поле был сильнее «Эвертона» (1:0), «Брентфорд» дома сыграл вничью с «Челси» (0:0).