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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:59 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных во время матча. Тренер обещал с ним разобраться

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду досрочно покинул скамейку запасных команды во время победного матча 12-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:0), сообщает Sports Illustrated.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

37-летний форвард вошел в заявку на игру, но на 88-й минуте демонстративно ушел в раздевалку. У «МЮ» на тот момент оставалось еще две замены.

После игры главный тренер команды Эрик тен Хаг пообещал решить вопрос.

«Я разберусь с этим завтра, не сегодня. Сейчас мы празднуем победу, — приводит BBC слова тен Хага. — Я его уже видел, но еще не общался».

Тремя днями ранее в игре против «Ньюкасла» (0:0) Роналду вышел в стартовом составе, но был заменен. Уходя с поля, он продемонстрировал явное недовольство. Тогда тен Хаг сказал, что не видит в этом проблемы.

Криштиану Роналду в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед», забив 24 мяча в 39 играх. Но после прихода в клуб тен Хага форвард потерял место в основном составе команды. В нынешнем сезоне Роналду провел 12 матчей во всех турнирах и отличился только дважды, один из них — с пенальти в ворота «Шерифа» в Лиге Европы (2:0).

На днях в СМИ появилась информация, что Роналду недоволен тренировками тен Хага.

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