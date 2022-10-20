Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных во время матча. Тренер обещал с ним разобраться

37-летний форвард вошел в заявку на игру, но на 88-й минуте демонстративно ушел в раздевалку. У «МЮ» на тот момент оставалось еще две замены.

После игры главный тренер команды Эрик тен Хаг пообещал решить вопрос.

«Я разберусь с этим завтра, не сегодня. Сейчас мы празднуем победу, — приводит BBC слова тен Хага. — Я его уже видел, но еще не общался».

Тремя днями ранее в игре против «Ньюкасла» (0:0) Роналду вышел в стартовом составе, но был заменен. Уходя с поля, он продемонстрировал явное недовольство. Тогда тен Хаг сказал, что не видит в этом проблемы.

Криштиану Роналду в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед», забив 24 мяча в 39 играх. Но после прихода в клуб тен Хага форвард потерял место в основном составе команды. В нынешнем сезоне Роналду провел 12 матчей во всех турнирах и отличился только дважды, один из них — с пенальти в ворота «Шерифа» в Лиге Европы (2:0).