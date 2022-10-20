Роналду раскритиковали за уход в раздевалку на 90-й минуте матча АПЛ

Форвард второй раз в сезоне провел всю встречу на скамейке запасных. Но 90-й минуте игры с «Тоттенхэмом» он демонстративно ушел в раздевалку. «Думаю, это неуважительно по отношению к команде, тренеру и болельщикам. Он ставит себя выше клуба», — заявил Миллз. Он назвал поступок португальца полным позором.