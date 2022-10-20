Чемпионат Испании по футболу может быть приостановлен из-за бойкота клубов

Согласно сведениям источника, руководство Ла Лиги проведёт внеочерёдное собрание клубов 27 октября. На нём и будет принято решение о бойкоте чемпионата Испании из-за нового закона, который допускает участие местных команд в Европейской Суперлиге.

Из-за возможного участия испанских команд в Суперлиге, от которой открестилась большая часть Европы, ставится под угрозу соглашение Ла Лиги с крупным инвестиционным фондом на сумму € 2 млрд. Именно поэтому клубы выступают против нововведений в законодательстве.