Ушел из жизни ветеран казахстанского футбола Султан Абенов
На 71-м году жизни скончался ветеран казахстанского футбола Султан Абенов, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ).
На 71-м году жизни скончался ветеран казахстанского футбола Султан Абенов, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ).
Воспитанник кызылординской школы футбола наиболее ярко проявил себя в составе «Автомобилиста», дебютировав за команду мастеров в возрасте 17 лет. В составе кызылординского клуба Абенов провел свыше 100 матчей в чемпионате СССР, в которых отметился 33 голами. Также в карьере Султана Мурашевича был алматинский «Кайрат».
По окончании игровой карьеры работал начальником команды «Кайрата», затем перешел в партийную и дипломатическую службу. В разные годы был советником премьер-министра РК, заместителем руководителя аппарата Мажилиса Парламента РК, а также трудился в администрации Президента РК.
Память о Султане Мурашевиче навсегда останется в сердцах любителей отечественного футбола.