Ушел из жизни ветеран казахстанского футбола Султан Абенов

Воспитанник кызылординской школы футбола наиболее ярко проявил себя в составе «Автомобилиста», дебютировав за команду мастеров в возрасте 17 лет. В составе кызылординского клуба Абенов провел свыше 100 матчей в чемпионате СССР, в которых отметился 33 голами. Также в карьере Султана Мурашевича был алматинский «Кайрат».