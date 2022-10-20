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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:25 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Немана» победили «Днепр» в матче чемпионата Беларуси

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» победили могилевский «Днепр» в заключительном поединке 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неман
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На протяжении всей игры в Гродно хозяева имели преимущество и забили по мячу в каждом тайме. На 8-й минуте встречи Жимо Олатунде открыл счет, а на 72-й минуте Иван Садовничий установил окончательный результат — 2:0 в пользу «Немана».

В первом сегодняшнем матче «Ислочь» и БАТЭ не выявили победителя — ничья 0:0.

Результаты остальных встреч этого тура: «Слуцк» — «Динамо» (Минск) — 0:5, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск) — 3:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Арсенал» (Дзержинск) — 3:0, «Минск» — «Славия» (Мозырь) — 5:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск» — 1:0, «Динамо» (Брест) — «Гомель» — 1:1.

Положение команд: «Шахтер» (Солигорск) — 52 очка (25 матчей), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 51 (25), «Динамо» (Минск) — 51 (25), «Ислочь» (Минский район) — 47 (26), БАТЭ — 47 (26), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 41 (26), «Минск» — 39 (26), «Гомель» — 39 (26), «Неман» (Гродно) — 36 (26), «Славия» (Мозырь) — 29 (26), «Белшина» (Бобруйск) — 28 (26), «Слуцк» — 27 (26), «Динамо» (Брест) — 23 (25), «Витебск» — 20 (26), «Арсенал» (Дзержинск) — 18 (26), «Днепр» (Могилев) — 12 (26).

Лидером бомбардирской гонки является нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 23 мяча.

В следующем туре встречаются:

22 октября: «Славия» — «Арсенал»;

23 октября: «Белшина» — «Минск», «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест), «Витебск» — «Слуцк», «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер»;

24 октября: «Гомель» — «Ислочь», «Днепр» — «Энергетик-БГУ», БАТЭ — «Неман».

Неман
2:0
Первый тайм: 0:0
Днепр-Могилев
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