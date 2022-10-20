Футболисты «Немана» победили «Днепр» в матче чемпионата Беларуси

На протяжении всей игры в Гродно хозяева имели преимущество и забили по мячу в каждом тайме. На 8-й минуте встречи Жимо Олатунде открыл счет, а на 72-й минуте Иван Садовничий установил окончательный результат — 2:0 в пользу «Немана».