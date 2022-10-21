Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Вильярреал»

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Роберт Левандовский (31-я и 35-я минуты), также отличился Ансу Фати (38). Польский нападающий с 11 голами возглавляет гонку бомбардиров Примеры.

«Барселона» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» с 15 очками идет на девятой строчке.

В следующем туре «Вильярреал» 23 октября примет «Альмерию», «Барселона» в тот же день сыграет дома с «Атлетиком» из Бильбао.