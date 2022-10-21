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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Вильярреал»

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. «Барселона» одержала разгромную победу над «Вильярреалом» в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

Барселона
ВильярреалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба клуба "Барселона"

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Роберт Левандовский (31-я и 35-я минуты), также отличился Ансу Фати (38). Польский нападающий с 11 голами возглавляет гонку бомбардиров Примеры.

«Барселона» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» с 15 очками идет на девятой строчке.

В следующем туре «Вильярреал» 23 октября примет «Альмерию», «Барселона» в тот же день сыграет дома с «Атлетиком» из Бильбао.

В других матчах 10-го тура «Альмерия» победила дома «Жирону» (3:2), «Осасуна» на своем поле обыграла «Эспаньол» (1:0).

Барселона
3:0
Первый тайм: 3:0
Вильярреал
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