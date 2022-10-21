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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» пришла в себя после проигранного класико. Эмери попал под горячую руку

Каталонский клуб прервал неудачную серию крупной победой.

Барселона
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Источник: Reuters

Кризис или закономерность?

Это в среднестатистическом клубе пара неудачных матчей воспринимаются, как локальная неудача. Для топов же такие отрезки — повод рассуждать о кризисе. Особенно, если речь идет о важнейших играх, как в случае с нынешней «Барселоной». К тому же практически гарантированный пролет мимо плей-офф Лиги чемпионов — это еще и финансовые потери, которые на порядок больше 150 евро, выписанных в качестве штрафа за визит в судейскую после класико президенту сине-гранатовых Жоану Лапорте.

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Тур 10, 20.10.2022, 22:00

Барселона3Вильярреал0

Ну, а проигрыш «Реалу» выходит далеко за рамки потери лидерства в ла лиге и выглядит, как чувствительный удар по самолюбию. Причем, если вспомнить цитаты Хави, то как до, так и после класико он повторял, что команда только строится. Но тут как раз много вопросов к тренеру, который два трансферных окна требовал новых футболистов и лично отбирал всех кандидатов, а две почти глобальных перестройки за год — это слишком много. Тем не менее, Хави и зимой ждет новичков.

Да, тренер отчасти оставался заложником сложного финансового положения «Барсы», которой постоянно приходится выкручиваться, чтобы вписаться в потолок зарплат. Однако Хави всегда оставался человеком клуба, и когда каталонские боссы пытались всеми силами избавиться от Френки де Йонга, а также других игроков, часто повторял: этот футболист нам нужен, но он знает, что нужно клубу.

Только ненормально, когда ветераны на протяжении нескольких лет перед каждым сезоном в очередной раз соглашаются на сокращение зарплаты, что в реальности означает лишь отсрочку платежей. Даже с Лео Месси сине-гранатовые до конца не расплатились, поэтому говорить о кардинальном улучшении финансовой ситуации преждевременно. Уж слишком много там нюансов и оговорок.

И это — реальность, в которой существует «Барса», поэтому есть четкое ощущение, что ожидания оказались завышенными. Все-таки это настоящая жизнь, а не компьютерный менеджер, где можно накупить звезд, расставив их на поле. И по мановению волшебной палочки находившийся в глубоком — по собственным меркам — кризисе клуб начнет штамповать трофеи, как во времена Месси, Иньесты и Хави, который признался, что комфортно чувствовал бы себя на поле в нынешнем составе.

Источник: Reuters

Бомбардирская традиция

Только он уже давно не действующий футболист, и его место — на раскаленной скамейке «Барсы», и Хави пытается как минимум замаскировать уязвимые места в своей команде. С этим в свое время столкнулся и Роналд Куман, который в свой лучший сезон на «Камп Ноу» перестроился на схему с тремя центральными защитниками и, выиграв Кубок Испании, принес каталонцам долгожданный трофей.

Хави, конечно, не так радикален, однако против «Вильярреала» он пошел на серьезные перестановки. Вместо кошмарно выглядящего Эрика Гарсии в центре обороны появился фланговый защитник Маркос Алонсо, далекого от лучших кондиций Серхио Бусетса сменил-де Йонг, а фланги атаки должны были освежить удачно вошедшие в игру с «Реалом» Ансу Фати и Ферран Торрес.

И примерно полчаса казалось, что это не работает. Но скорее это не «Барса» с ее тотальным контролем мяча была излишне академичной, а «Вильярреал» слишком сильно закрылся на своей половине поля. В мае, когда Унаи Эмери наконец-то обыграл сине-гранатовых на «Камп Ноу», «подводники» выглядели на порядок интереснее. Тогда, правда, у гостей был совсем другой состав, а тут все сломалось на первом же голе, когда Роберт Левандовски одним движением заставил двух защитников улететь в подкатах куда-то в сторону и с разворота пробил под Херонимо Рульи.

Источник: Reuters

Так поляк вошел в число тех, кто начинал карьеру в ла лиге с десятка голов в десяти первых матчах. Причем почти за полвека это удавалось только представителям «Барсы» — Йохану Кройфу, Хансу Кранклю, Ромарио и Роналдо. После этого соперник попытался раскрыться, и сразу же нарвался на отбор Педри, который на пару с Гави организовал еще один эффектный гол Левандовски. А Торрес и приближающийся к своей лучшей форме Фати превратили второй тайм в формальность. В том числе и потому, что соперник оказался слишком осторожен и даже не попытался воспользоваться каталонским кризисом.

Был ли он? Скорее да, чем нет. Точнее на этот вопрос ответят ближайшие игры с «Атлетиком», «Баварией» и «Валенсией». Но понятно, что у Хави — что бы он не говорил о гипотетическом увольнении — большой кредит доверия. Он на порядок выше, чем у надоевшего болельщикам Кумана. Просто этой «Барселоне» нужны время и терпение.

Барселона
3:0
Первый тайм: 3:0
Вильярреал
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