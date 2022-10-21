Роналду объяснил в соцсетях досрочный уход в раздевалку в матче «МЮ»
Футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду объяснил свое поведение во время матча чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма» тем, что его захлестнули эмоции.
Футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду объяснил свое поведение во время матча чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма» тем, что его захлестнули эмоции.
В среду «Манчестер Юнайтед» победил дома «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Роналду не попал в стартовый состав и не вышел на замену, он ушел со скамейки запасных до финального свистка и не присутствовал в раздевалке, когда одноклубники праздновали победу. Издание Daily Mail пишет, что футболист отказался выходить на замену в концовке. В четверг «Манчестер Юнайтед» объявил, что Роналду отстранен от предстоящего матча против «Челси».
«Как я всегда делал на протяжении всей своей карьеры, я стараюсь жить и играть уважительно по отношению к своим партнерам, соперникам и тренерам. Это не изменилось. Я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, каким был последние 20 лет, и уважение всегда играло очень важную роль в процессе принятия решений. Я начинал очень молодым, пример старших и самых опытных игроков всегда был очень важен для меня. Поэтому в дальнейшем я всегда старался сам подавать пример молодым игрокам. К сожалению, это не всегда возможно, иногда накал страстей берет верх над нами», — написал Роналду в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
«Сейчас я чувствую, что должен продолжать усердно работать в Каррингтоне (тренировочная база “Манчестер Юнайтед” — прим.), поддерживать своих товарищей по команде и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению — не вариант. Это “Манчестер Юнайтед”, и мы должны быть едины. Скоро мы снова будем вместе», — добавил футболист.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Роналду принял участие в восьми матчах, в которых забил один мяч. Португалец дважды выходил в стартовом составе. Летом СМИ сообщали, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за неучастия команды в Лиге чемпионов.