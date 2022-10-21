Роналду объяснил в соцсетях досрочный уход в раздевалку в матче «МЮ»

В среду «Манчестер Юнайтед» победил дома «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Роналду не попал в стартовый состав и не вышел на замену, он ушел со скамейки запасных до финального свистка и не присутствовал в раздевалке, когда одноклубники праздновали победу. Издание Daily Mail пишет, что футболист отказался выходить на замену в концовке. В четверг «Манчестер Юнайтед» объявил, что Роналду отстранен от предстоящего матча против «Челси».

«Как я всегда делал на протяжении всей своей карьеры, я стараюсь жить и играть уважительно по отношению к своим партнерам, соперникам и тренерам. Это не изменилось. Я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, каким был последние 20 лет, и уважение всегда играло очень важную роль в процессе принятия решений. Я начинал очень молодым, пример старших и самых опытных игроков всегда был очень важен для меня. Поэтому в дальнейшем я всегда старался сам подавать пример молодым игрокам. К сожалению, это не всегда возможно, иногда накал страстей берет верх над нами», — написал Роналду в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).