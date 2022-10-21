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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Джеррард уволен с должности главного тренера «Астон Виллы»

Бирмингемская «Астон Вилла» на официальном сайте сообщила, что главный тренер клуба Стивен Джеррард отправлен в отставку.

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Источник: Reuters

«Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его тяжёлую работу и самоотверженность, а также пожелать ему всего наилучшего в будущем», — заявил один из представителей клуба.

«Астон Вилла» занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав девять очков после 11 проведённых встреч. Джеррард возглавил команду в ноябре 2021 года, сменив уволенного с поста несколькими днями ранее Дина Смита. Под его руководством в прошлом сезоне «Астон Вилла» финишировала 14-й в таблице.

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3:0
Первый тайм: 1:0
Астон Вилла
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