Роналду тренируется с молодежной командой «Манчестер Юнайтед»

Ранее «Манчестер Юнайтед» принял решение не включать португальского форварда в заявку на игру 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», которая состоится в субботу, 22 октября.

Одна из причин, по которой главный тренер Эрик тен Хаг исключил Роналду из состава, может быть связана с поступком португальца во время игры с «Тоттенхэмом» (2:0). Не дожидаясь окончания матча Роналду, который был в запасе, сначала покинул скамейку, а затем и стадион.