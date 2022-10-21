Роналду тренируется с молодежной командой «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду тренируется с командой U21.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду тренируется с командой U21.
Об этом сообщил журналист Самуэль Лакхёрст.
«Криштиану Роналду прибыл на тренировку “Манчестер Юнайтед” сегодня в 8:30. Должен тренироваться с командой U21», — написал Лакхёрст в «Твиттере».
Ранее «Манчестер Юнайтед» принял решение не включать португальского форварда в заявку на игру 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», которая состоится в субботу, 22 октября.
Одна из причин, по которой главный тренер Эрик тен Хаг исключил Роналду из состава, может быть связана с поступком португальца во время игры с «Тоттенхэмом» (2:0). Не дожидаясь окончания матча Роналду, который был в запасе, сначала покинул скамейку, а затем и стадион.
Молодежный состав «Манчестер Юнайтед» сыграет завтра, 22 октября, с «Вулверхэмптоном».