Криштиану Роналду решил тренироваться индивидуально

«Роналду прибыл на тренировку с командой U21, но сказал, что будет заниматься индивидуальной физической подготовкой с тренерами», — написал Лакхёрст в «Твиттере».

Ранее форварда не включили в заявку на игру 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», которая состоится в субботу, 22 октября. Причиной, по которой главный тренер Эрик тен Хаг исключил Роналду из состава, мог стать его поступок во время игры с «Тоттенхэмом» (2:0). Не дожидаясь окончания матча, португалец, который был в запасе, сначала покинул скамейку, а затем и стадион.