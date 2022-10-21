Криштиану Роналду решил тренироваться индивидуально
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прибыл на тренировку молодёжного состава, но решил тренироваться индивидуально.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прибыл на тренировку молодёжного состава, но решил тренироваться индивидуально.
Об этом сообщил журналист Самуэль Лакхёрст.
«Роналду прибыл на тренировку с командой U21, но сказал, что будет заниматься индивидуальной физической подготовкой с тренерами», — написал Лакхёрст в «Твиттере».
Ранее форварда не включили в заявку на игру 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», которая состоится в субботу, 22 октября. Причиной, по которой главный тренер Эрик тен Хаг исключил Роналду из состава, мог стать его поступок во время игры с «Тоттенхэмом» (2:0). Не дожидаясь окончания матча, португалец, который был в запасе, сначала покинул скамейку, а затем и стадион.
Молодёжный состав «Манчестер Юнайтед» сыграет завтра, 22 октября, с «Вулверхэмптоном».