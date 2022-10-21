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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Манчестер Юнайтед» предупредил Роналду о последствиях конфликта

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сказал, что у отказа Криштиану Роналду выходить на замену должны быть последствия.

Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2022

Ранее «МЮ» отстранил Роналду от участия в подготовке к матчу 13-го тура чемпионата Англии с «Челси», который состоится в субботу. В ближайшее время португалец будет тренироваться индивидуально под наблюдением тренеров команды.

«У него будет время для размышлений, как и у всех остальных. Я сказал в начале сезона, что в следующий раз должны быть последствия, иначе быть не может, когда вы живете и играете вместе. Футбол — это командный вид спорта, вы должны выполнять определенные стандарты, и я должен это контролировать», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

В среду Роналду покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:0 в пользу «Юнайтед»). Португалец провел всю игру на скамейке запасных, он не присутствовал в раздевалке, когда одноклубники праздновали победу. Сообщалось, что причиной конфликта между Роналду и главным тренером Эриком тен Хагом стал отказ игрока выходить на замену в концовке матча. Сам футболист объяснил свое поведение тем, что его захлестнули эмоции.

«Да, он отказался выходить на поле. Я думаю, его заявление понятно. Он остается важным игроком в команде. Я тренер, я отвечаю здесь за культуру, и я должен устанавливать стандарты и ценности. Я должен их контролировать. После матча с “Райо Вальекано” я сказал, что это неприемлемо, но не ему, а всем. Это второй раз, есть последствия. Завтра нам его будет не хватать, но мы должны сосредоточиться на “Челси”, так как это важно», — добавил тренер.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду принял участие в восьми матчах, в которых забил один мяч. Португалец дважды выходил в стартовом составе. Летом СМИ сообщали, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за неучастия команды в Лиге чемпионов.

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