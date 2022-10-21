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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Франк Рибери объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший полузащитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франк Рибери объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Салернитана
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Источник: AP 2022

«Мяч останавливается, а чувства внутри меня — нет. Спасибо всем за это замечательное приключение», — написал Рибери в своих соцсетях.

Последним клубом Рибери стала итальянская «Салернитана», которая уже объявила о расторжении контракта с французом по обоюдному согласию сторон. При этом отмечается, что Франк останется в клубе в другой роли.

Самый яркий период в своей карьере Рибери провёл в мюнхенской «Баварии» (с 2007 по 2019 год). Также он выступал за «Галатасарай», «Фиорентину», «Марсель» и ряд других французских клубов.

На счету Рибери девять побед в чемпионате Германии, шесть Кубков Германии, Кубок немецкой лиги, пять национальных Суперкубков, победа в Лиге чемпионов, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира. В 2006 году Рибери вместе со сборной Франции завоевал серебро чемпионата мира.

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