Франк Рибери объявил о завершении карьеры футболиста

«Мяч останавливается, а чувства внутри меня — нет. Спасибо всем за это замечательное приключение», — написал Рибери в своих соцсетях.

Последним клубом Рибери стала итальянская «Салернитана», которая уже объявила о расторжении контракта с французом по обоюдному согласию сторон. При этом отмечается, что Франк останется в клубе в другой роли.

Самый яркий период в своей карьере Рибери провёл в мюнхенской «Баварии» (с 2007 по 2019 год). Также он выступал за «Галатасарай», «Фиорентину», «Марсель» и ряд других французских клубов.