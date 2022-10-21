Друга Дзюбы называют богом в Америке! Актер Макконахи от него без ума

В прошлом июле мы рассказывали о трансфере вингера «Зенита» Себастьяна Дриусси в американский клуб «Остин» из Техаса, совладельцем которого является звездный актер Мэттью Макконахи. Свой первый сезон в MLS «Остин» провел в 2021 году и выступил крайне неудачно: клуб Макконахи занял предпоследнее место в таблице Западной конференции, потерпев 21 поражение в 34 матчах. Но, так как в Америке команды никуда не вылетают, зимой «Остин» смог перестроиться и уже в 2022 году удивил Штаты суперкачественной игрой.

В регулярном чемпионате команда Дриусси заняла второе место — вместо прошлогоднего 12-го. Сам экс-игрок «Зенита», без преувеличения, стал одной из главных звезд всей лиги. Прямо сейчас кореш Артема Дзюбы — лучший бомбардир MLS: в регулярке Дриусси настрелял 22 гола и уже успел дважды отличиться в плей-офф.

«У меня нет слов, чтобы описать [игру] Дриусси, — говорит главный тренер “Остина” Джош Вольф. — Он был MVP на протяжении всего сезона. Когда наступает решающий момент, он дает результат».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Pf7egRXT1dk" title="A World Class Rabona from Sebastián Driussi and a Stellar Finish from Diego Fagúndez" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Суперассист Дриусси рабоной в матче с «Лос-Анджелесом» в регулярке (2:1).

Действительно, сейчас фанаты уже всерьез обсуждают, станет ли Дриусси MVP — Most Valuable Player, самым ценным игроком года в Америке. В прошлом году этот приз выиграл испанец Карлес Хиль из клуба «Нью-Инглэнд Революшн», в 2020-м — испанец Алехандро Посуэло из «Торонто».

В твиттере можно найти много восторгов игрой Себа в нынешнем чемпионате. «Мой гребаный GOAT. Себастьян Дриусси. MVP», — пишет болельщик под ником @Vaughnrob1. «Для меня нет сомнений, кто настоящий MVP. Без него эта команда не была бы такой, какой является сегодня. Верим в Дриусси!» — говорит фанат @neftali723.

«Спортивные клубы могут ждать Его пришествия десятилетиями, — восхищаются аргентинцем на сайте The Austin Chronicle. — “Остину” пришлось подождать всего полсезона. Себастьян Дриусси — это Он, он носит седьмой номер, и “Остин” сможет забраться так далеко, насколько у Дриусси хватит сил его затащить».

В матче ⅛ финала, который состоялся в ночь на 17 октября, Дриусси оформил спасительный для «Остина» дубль. Клуб Макконахи уступал «Реалу Солт-Лейк» со счетом 0:2 к 15-й минуте, после чего настало время Себа. Еще в первом тайме аргентинец забил классным ударом головой, а на 94-й минуте показал, что у него железные нервы, реализовав пенальти. В серии пенальти удар Дриусси также оказался точным, «Остин» победил — 3:1. Отметим, что еще один 11-метровый в составе техасцев реализовал другой бывший футболист «Зенита» Эмилиано Ригони.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kUQvmGeDccE" title="HIGHLIGHTS: Austin FC vs. Real Salt Lake | October 16, 2022" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.