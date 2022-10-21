Все уничтожают Роналду, а зря. Его клуб реально поступил с ним мерзко

Нынешний сезон — пока что с отрывом худший в карьере Криштиану Роналду. КриРо к концу октября забил всего два мяча, один из которых — с пенальти, и из лидера «МЮ» превратился в дублера. Высшей точкой надлома легендарного португальца стал его отказ выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» и последующий побег со стадиона раньше времени, за что игрока оштрафовали и отстранили от основы. Теперь он позорно тренируется вместе с молодежкой «Манчестера».

После эгоистичной выходки на Криша вылили тонну ненависти. Ярче всех высказался экс-форвард «Юнайтед» Дион Даблин: «Я хотел бы схватить его за горло и сказать: “Что ты делаешь?” Это неправильно. Так он фактически говорит: “Мне наплевать”. Если бы я был в раздевалке, для меня бы это значило то, что ему наплевать на меня как на одноклубника».

Поведение Криштиану — совсем не про профессионализм, и с этим глупо спорить. Вот только «Манчестер Юнайтед» сам вынудил его психануть. Сперва — когда назначил главным тренером Эрика Тен Хага, а потом — когда мирно не расстался с КриРо.

Забрав заскучавшего в «Ювентусе» Криша, «МЮ» пообещал ему роль ключевого игрока. Тот сполна оправдал доверие: стал третьим бомбардиром АПЛ с 18 забитыми мячами и заработал звание лучшего футболиста «Юнайтед» в сезоне.

Вроде бы камбэк Роналду в Манчестер удался, однако скиллов 37-летнего суперветерана не хватило для попадания «МЮ» в Лигу чемпионов, и боссы «дьяволов» подписали из «Аякса» прогрессивного Тен Хага. Проблема в том, что футбол голландца с высоким прессингом — совсем не для Криштиану. Он не активничал без мяча и не был командным игроком даже в лучшие годы, а под конец карьеры не изменился бы и подавно.

Назначив «аяксида», руководство «Юнайтед» фактически расписалось в ненужности Криша и наплевало на свои же обещания. Хотя после возвращения португальца на «Олд Траффорд» не прошел даже год и сам Роналду по-прежнему был в полном порядке.

Криштиану все понял и после прихода Тен Хага тут же запсиховал. Согласно многочисленным инсайдам, он открыто критиковал тренера в раздевалке, отбился от коллектива, забил на предсезонную подготовку и занялся поиском новой команды. Но план не сработал.

Голландец тоже наверняка осознавал, что надолго посадит звездного нападающего на лавку, тем не менее утверждал о его необходимости и, видимо, надеялся, что самовлюбленный эгоманьяк спокойно примет роль игрока ротации и перестанет расшатывать микроклимат «Манчестера». Наивность наивысшего уровня.

«Очень хочу поработать с Роналду. Криштиану — великий игрок, и я думаю, что он все еще очень амбициозен. Конечно, я хочу, чтобы он остался в “Манчестер Юнайтед”, — говорил Тен Хаг. Теперь специалист наверняка жалеет о тех словах.

Роналду ожидаемо скис, когда у него отняли роль примы, и еще до матча с «Тоттенхэмом» ярко демонстрировал при всех недовольство. Во время товарняка с «Райо Вальекано» он тоже раньше времени покинул «Олд Траффорд», а после сходки 2-го тура с «Брентфордом» не пожал руку Тен Хагу и не подошел к сектору фанатов «МЮ».

Авторитетное британское издание Sky Sports утверждало, что руководство «Юнайтед» даже после всех провокаций Роналду надеялось на его исправление и не желало отпускать строптивого футболиста, хотя до закрытия трансферного окна оставалось еще две недели. Оказалось, наивность свойственна не только тренеру «дьяволов».

Как итог, Криш никуда не ушел. Теперь в АПЛ-22/23 по времени на поле португальца, третьего в «Юнайтед» по игровым минутам в предыдущем сезоне Премьер-лиги, опережают даже Шоу и Фред. Неудивительно, что Роналду забил на мораль и фактически сжег все мосты, отказавшись в очередной раз выходить на замену в концовке. Возможно, хотя бы теперь его спокойно отпустят.

Летом КриРо не захотели топы вроде «Челси», «Атлетико», «Баварии» и «ПСЖ», но интерес проявляли другие заметные клубы — «Марсель», «Наполи» и «Рома» Жозе Моуринью. Новый раунд противостояния с Месси, ЛЧ и возвращение в знакомую Серию А, игра под руководством одного из любимых тренеров — каждый из вариантов был бы отличной альтернативой манчестерской скамейке.

У «Манчестер Юнайтед» был идеальный момент, чтобы расстаться с КриРо, когда предыдущий сезон только завершился и в клуб пришел Тен Хаг. Роналду назвали лучшим игроком клуба, и он мог уйти победителем. Теперь такого не будет и близко, ведь лучше всего запоминается последнее. Зато хотя бы сейчас руководители «МЮ» понимают: игрок с совсем не идеальной репутацией способен на провокации, если вопреки обещаниям забрать у него роль вожака и удерживать его как запасного.

«Разумеется, Криштиану был в ярости. Ничего другого нельзя было ожидать. Я сижу и думаю: почему же “Манчестер Юнайтед” не отпустил Роналду, если знал, что он не входит в планы тренера? Не понимаю этого. Клуб должен был отпустить игрока. Криштиану — легенда и суперзвезда. Эта ситуация будет мешать Тен Хагу до тех пор, пока Криштиану не уйдёт», — сказал легендарный защитник «Юнайтед» и бывший одноклубник КриРо Рио Фердинанд. Жаль, что клубом управляют не его единомышленники.