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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» разгромил «Эмполи» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. «Ювентус» обыграл «Эмполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

Ювентус
ЭмполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:0, голы забили Мойзе Кин (8-я минута), Уэстон Маккенни (56), дубль сделал Адриен Рабьо (82, 90+4).

«Ювентус» набрал 19 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата, «Эмполи» с 11 очками идет 11-м.

Туринский клуб в следующем туре сыграет 29 октября на выезде с «Лечче», «Эмполи» примет 30 октября «Аталанту».

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Ювентус
4:0
Первый тайм: 1:0
Эмполи
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