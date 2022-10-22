«Ювентус» разгромил «Эмполи» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. «Ювентус» обыграл «Эмполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
Ювентус
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. «Ювентус» обыграл «Эмполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 4:0, голы забили Мойзе Кин (8-я минута), Уэстон Маккенни (56), дубль сделал Адриен Рабьо (82, 90+4).
«Ювентус» набрал 19 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата, «Эмполи» с 11 очками идет 11-м.
Туринский клуб в следующем туре сыграет 29 октября на выезде с «Лечче», «Эмполи» примет 30 октября «Аталанту».