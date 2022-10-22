Дубль Мбаппе и гол Месси принесли «ПСЖ» крупную победу над «Аяччо»
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» победил «Аяччо» в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу.
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» победил «Аяччо» в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Аяччо завершилась победой гостей со счетом 3:0, дублем отметился Килиан Мбаппе (24-я и 82-я минуты), еще один мяч забил Лионель Месси (78). Во всех мячах авторы голов ассистировали друг другу.
«ПСЖ» с 32 очками возглавляет таблицу чемпионата Франции, «Аяччо» идет на предпоследнем месте, набрав 8 очков.