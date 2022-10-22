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00:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Мбаппе и гол Месси принесли «ПСЖ» крупную победу над «Аяччо»

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» победил «Аяччо» в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Аяччо завершилась победой гостей со счетом 3:0, дублем отметился Килиан Мбаппе (24-я и 82-я минуты), еще один мяч забил Лионель Месси (78). Во всех мячах авторы голов ассистировали друг другу.

«ПСЖ» с 32 очками возглавляет таблицу чемпионата Франции, «Аяччо» идет на предпоследнем месте, набрав 8 очков.

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Аяччо
0:3
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
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