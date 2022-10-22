Холанду пора беспокоиться за корону? Из ПСВ прорывается новая звезда
По статистике он уже лучше норвежца.
По статистике он уже лучше норвежца.
За короткое время мы привыкли восторгаться Эрлингом Холандом. Его безумные 20+3 в 14 матчах за «Манчестер Сити» — неописуемое торжество величия. Но давайте ненадолго придержим эмоции и посмотрим на соседние страны. Увы, Нидерланды крутятся в другой медийной парадигме, так что, даже если бы там забили 100 голов в 10 матчах, это вряд ли бы произвело на массовую аудиторию большой эффект. Но мы ускоряем процесс. Знакомьтесь, если ещё его не видели — Коди Гакпо — 189-сантиметровый вингер ПСВ. Его статистика в этом сезоне уже круче, чем у Холанда — 13+11 в 18 матчах. Да, норвежец, скорее всего, его быстро догонит. И обойдёт, даже не заметив. Но пока фиксируем факт — лучший в Европе по системе «гол+пас» никак не Холанд. А неприметный юноша из Нидерландов.
Успех Гакпо — не случайная история. Шкалу прогресса он активировал ещё в сезоне-2019/2020, когда отыграл за ПСВ почти целый сезон. Да, забивал не так много и, скорее, искал себя. Но необходимый опыт был получен. Ещё через сезон он сделал 21+15 в 47 матчах — уже впечатляет? Но нынешний этап — полное раскрытие. Руд ван Нистелрой выстроил магически притягательную систему в атаке, работающую благодаря двум игрокам — Гакпо и Хави Симонсу. Цель — играть красиво и очень много забивать.
Коди — очень нестандартный форвард. По своим габаритам он идеально подходил бы в центр нападения. Но играет с фланга — есть отличная скорость, быстрый дриблинг, а любимое занятие — смещаться в центр, обыгрываться с Симонсом и забивать. Либо делиться голевыми передачами — это он тоже делает с большим удовольствием. Ситуативно 23-летний юноша порой оказывается и в центре нападения. У него есть опыт игры там, но больше он воспринимается именно как вингер, там и показывает свои лучшие качества.
Вероятно, Гакпо поедет и на ЧМ-2022. Правда, не факт, что в качестве основного игрока. У Луи ван Гала очень специфическая схема, которая далека от идей, которые проповедует ван Нистелрой. Фланговые игроки сборной должны одинаково хорошо атаковать и обороняться. И играть с максимальным объëмом. У Коди с этим не то чтобы идеально. Хотя два полных матча в Лиге наций он провёл.
Интересно и будущее футболиста — ещё летом им интересовался «Манчестер Юнайтед», но там в итоге выбрали Антони. Однако из списков голландец никуда не делся. К кандидатуре наверняка вернутся зимой. Интересна цена вопроса — сейчас она в районе € 35−40 млн. А что если парень засверкает на ЧМ-2022? Ценник взлетит минимум в два раза. И тогда уже не только «МЮ» будет в числе основных претендентов на футболиста.
При этом в Нидерландах считают, что Гакпо останется в ПСВ как минимум до конца сезона. В этом также есть рациональное зерно — проще набивать мощную статистику и финально развиться именно в родном клубе. А уже летом делать следующий шаг. В этом вопросе точно не надо торопиться. Хотя даже с учётом адаптации этот юноша для того же «МЮ» будет полезнее нынешнего Криштиану Роналду.
Дмитрий Зимин