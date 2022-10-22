Холанду пора беспокоиться за корону? Из ПСВ прорывается новая звезда

За короткое время мы привыкли восторгаться Эрлингом Холандом. Его безумные 20+3 в 14 матчах за «Манчестер Сити» — неописуемое торжество величия. Но давайте ненадолго придержим эмоции и посмотрим на соседние страны. Увы, Нидерланды крутятся в другой медийной парадигме, так что, даже если бы там забили 100 голов в 10 матчах, это вряд ли бы произвело на массовую аудиторию большой эффект. Но мы ускоряем процесс. Знакомьтесь, если ещё его не видели — Коди Гакпо — 189-сантиметровый вингер ПСВ. Его статистика в этом сезоне уже круче, чем у Холанда — 13+11 в 18 матчах. Да, норвежец, скорее всего, его быстро догонит. И обойдёт, даже не заметив. Но пока фиксируем факт — лучший в Европе по системе «гол+пас» никак не Холанд. А неприметный юноша из Нидерландов.

Успех Гакпо — не случайная история. Шкалу прогресса он активировал ещё в сезоне-2019/2020, когда отыграл за ПСВ почти целый сезон. Да, забивал не так много и, скорее, искал себя. Но необходимый опыт был получен. Ещё через сезон он сделал 21+15 в 47 матчах — уже впечатляет? Но нынешний этап — полное раскрытие. Руд ван Нистелрой выстроил магически притягательную систему в атаке, работающую благодаря двум игрокам — Гакпо и Хави Симонсу. Цель — играть красиво и очень много забивать.

Коди — очень нестандартный форвард. По своим габаритам он идеально подходил бы в центр нападения. Но играет с фланга — есть отличная скорость, быстрый дриблинг, а любимое занятие — смещаться в центр, обыгрываться с Симонсом и забивать. Либо делиться голевыми передачами — это он тоже делает с большим удовольствием. Ситуативно 23-летний юноша порой оказывается и в центре нападения. У него есть опыт игры там, но больше он воспринимается именно как вингер, там и показывает свои лучшие качества.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/M7dkuW-u4p0" title="Cody Gakpo - All 21 Goals & Assists 2022/23 l HD 1080p" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вероятно, Гакпо поедет и на ЧМ-2022. Правда, не факт, что в качестве основного игрока. У Луи ван Гала очень специфическая схема, которая далека от идей, которые проповедует ван Нистелрой. Фланговые игроки сборной должны одинаково хорошо атаковать и обороняться. И играть с максимальным объëмом. У Коди с этим не то чтобы идеально. Хотя два полных матча в Лиге наций он провёл.

Интересно и будущее футболиста — ещё летом им интересовался «Манчестер Юнайтед», но там в итоге выбрали Антони. Однако из списков голландец никуда не делся. К кандидатуре наверняка вернутся зимой. Интересна цена вопроса — сейчас она в районе € 35−40 млн. А что если парень засверкает на ЧМ-2022? Ценник взлетит минимум в два раза. И тогда уже не только «МЮ» будет в числе основных претендентов на футболиста.

При этом в Нидерландах считают, что Гакпо останется в ПСВ как минимум до конца сезона. В этом также есть рациональное зерно — проще набивать мощную статистику и финально развиться именно в родном клубе. А уже летом делать следующий шаг. В этом вопросе точно не надо торопиться. Хотя даже с учётом адаптации этот юноша для того же «МЮ» будет полезнее нынешнего Криштиану Роналду.