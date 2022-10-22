Тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном уходе Роналду

Он отметил, что рассчитывает на игрока и не планирует с ним расставаться. Тен Хаг также добавил, что все разговоры об уходе Роналду в январе являются спекуляциями.

21 октября стало известно, что МЮ отстранит Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение принял главный тренер команды Эрик тен Хаг после того, как португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Руководство клуба полностью поддержало позицию тренера.