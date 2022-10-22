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17:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном уходе Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможном уходе из команды португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает Manchester Evening News.

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Источник: Reuters

Он отметил, что рассчитывает на игрока и не планирует с ним расставаться. Тен Хаг также добавил, что все разговоры об уходе Роналду в январе являются спекуляциями.

21 октября стало известно, что МЮ отстранит Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение принял главный тренер команды Эрик тен Хаг после того, как португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Руководство клуба полностью поддержало позицию тренера.

Роналду в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету два гола.

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