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15:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Франк Рибери рассказал, почему решил завершить профессиональную карьеру

Бывший полузащитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франк Рибери прокомментировал завершение профессиональной карьеры.

Бавария
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Источник: AP 2022

«На прошлой неделе я думал о завершении карьеры, но не считал, что полностью готов к этому. Три месяца назад я чувствовал себя хорошо. Это была отличная предсезонная подготовка, но потом возникли первые боли в колене. В матче Серии А с “Ромой” я играл с болью. Я не хрупкий человек, но следующие два дня не мог двигаться. Врачи сказали, что ситуация очень серьёзная. Я пытался восстановиться, не мог поверять, что это заставит меня уйти. Я хотел сам решить, когда всё завершится.

Вчера я посмотрел видео о своей карьере и заплакал. Я чувствительный человек, у меня есть сердце. Я знал, что этот день настанет, но всё вышло плохо. Слишком быстро. От этого только больнее», — приводит слова Рибери La Gazzetta dello Sport.

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