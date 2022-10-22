«Ливерпуль» проиграл аутсайдеру АПЛ «Ноттингем Форесту»
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. «Ливерпуль» уступил клубу «Ноттингем Форест» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Ливерпуль
Ноттингем ФорестЧемпионат Англии: таблица и календарь
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. «Ливерпуль» уступил клубу «Ноттингем Форест» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ноттингеме, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 55-й минуте забил Тайво Авонийи.
«Ноттингем Форест», набравший девять очков, поднялся на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Ливерпуль» с 16 очками располагается на седьмой строчке.
В следующем туре «Ноттингем Форест» 30 октября на выезде сыграет с лондонским «Арсеналом», а «Ливерпуль» днем ранее примет «Лидс».