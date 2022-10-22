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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» проиграл аутсайдеру АПЛ «Ноттингем Форесту»

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. «Ливерпуль» уступил клубу «Ноттингем Форест» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

Ливерпуль
Ноттингем ФорестЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Ноттингеме, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 55-й минуте забил Тайво Авонийи.

«Ноттингем Форест», набравший девять очков, поднялся на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Ливерпуль» с 16 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Ноттингем Форест» 30 октября на выезде сыграет с лондонским «Арсеналом», а «Ливерпуль» днем ранее примет «Лидс».

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Первый тайм: 0:0
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