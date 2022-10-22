«Ливерпуль» проиграл аутсайдеру АПЛ «Ноттингем Форесту»

Встреча, прошедшая в Ноттингеме, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 55-й минуте забил Тайво Авонийи.

«Ноттингем Форест», набравший девять очков, поднялся на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Ливерпуль» с 16 очками располагается на седьмой строчке.