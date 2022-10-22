«Славия» сыграла вничью с футболистами «Арсенала» в чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи в Мозыре гостей вывел вперед Евгений Гулецкий, а после перерыва Глеб Жердев сравнял результат — 1:1. До этого «Славия» проиграла четыре поединка подряд.
Завтра лидер первенства солигорский «Шахтер» в Жодино будет соперничать с местным «Торпедо-БелАЗом». Еще один претендент на золото минское «Динамо» примет на поле главной спортивной арены страны брестских динамовцев. В Бобруйске футболисты «Белшины» встретятся с «Минском», а «Витебск» сыграет у себя дома со «Слуцком».
Заключительные игры этого тура пройдут в понедельник, 24 октября: «Гомель» — «Ислочь» (Минский район), «Днепр» (Могилев) — «Энергетик-БГУ» (Минск), БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно).
Положение команд: «Шахтер» (Солигорск) — 52 очка (25 матчей), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 51 (25), «Динамо» (Минск) — 51 (25), «Ислочь» (Минский район) — 47 (26), БАТЭ — 47 (26), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 41 (26), «Минск» — 39 (26), «Гомель» — 39 (26), «Неман» (Гродно) — 36 (26), «Славия» (Мозырь) — 30 (27), «Белшина» (Бобруйск) — 28 (26), «Слуцк» — 27 (26), «Динамо» (Брест) — 23 (25), «Витебск» — 20 (26), «Арсенал» (Дзержинск) — 19 (27), «Днепр» (Могилев) — 12 (26).
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 23 мяча.