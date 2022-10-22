«Славия» сыграла вничью с футболистами «Арсенала» в чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи в Мозыре гостей вывел вперед Евгений Гулецкий, а после перерыва Глеб Жердев сравнял результат — 1:1. До этого «Славия» проиграла четыре поединка подряд.

Завтра лидер первенства солигорский «Шахтер» в Жодино будет соперничать с местным «Торпедо-БелАЗом». Еще один претендент на золото минское «Динамо» примет на поле главной спортивной арены страны брестских динамовцев. В Бобруйске футболисты «Белшины» встретятся с «Минском», а «Витебск» сыграет у себя дома со «Слуцком».