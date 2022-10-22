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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
17:51 (мск), источник: БЕЛТА

«Славия» сыграла вничью с футболистами «Арсенала» в чемпионате Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» сыграли вничью с дзержинским «Арсеналом» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Славия М
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Источник: ФК "Арсенал" Дзержинск

В первом тайме встречи в Мозыре гостей вывел вперед Евгений Гулецкий, а после перерыва Глеб Жердев сравнял результат — 1:1. До этого «Славия» проиграла четыре поединка подряд.

Завтра лидер первенства солигорский «Шахтер» в Жодино будет соперничать с местным «Торпедо-БелАЗом». Еще один претендент на золото минское «Динамо» примет на поле главной спортивной арены страны брестских динамовцев. В Бобруйске футболисты «Белшины» встретятся с «Минском», а «Витебск» сыграет у себя дома со «Слуцком».

Заключительные игры этого тура пройдут в понедельник, 24 октября: «Гомель» — «Ислочь» (Минский район), «Днепр» (Могилев) — «Энергетик-БГУ» (Минск), БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно).

Положение команд: «Шахтер» (Солигорск) — 52 очка (25 матчей), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 51 (25), «Динамо» (Минск) — 51 (25), «Ислочь» (Минский район) — 47 (26), БАТЭ — 47 (26), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 41 (26), «Минск» — 39 (26), «Гомель» — 39 (26), «Неман» (Гродно) — 36 (26), «Славия» (Мозырь) — 30 (27), «Белшина» (Бобруйск) — 28 (26), «Слуцк» — 27 (26), «Динамо» (Брест) — 23 (25), «Витебск» — 20 (26), «Арсенал» (Дзержинск) — 19 (27), «Днепр» (Могилев) — 12 (26).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 23 мяча.

Славия М
1:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал Д
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