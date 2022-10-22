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19:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» победить «Брайтон» в матче АПЛ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер Сити
БрайтонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев дубль оформил Эрлинг Холанд (22-я минута, 43-я минута — с пенальти), также голом отметился Кевин Де Брёйне (75). У гостей отличился Леандро Троссар (53).

Холанд лидирует в гонке лучших бомбардиров Английской премьер-лиги, забив 17 мячей в 11 матчах.

«Сити» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице и сократил отставание от лидирующего «Арсенала» до одного очка. У «канониров» есть матч в запасе. «Брайтон» (15 очков) идет на восьмой строчке.

В другой игре «Эвертон» дома разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.

Манчестер Сити
3:1
Первый тайм: 2:0
Брайтон
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