Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» победить «Брайтон» в матче АПЛ

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев дубль оформил Эрлинг Холанд (22-я минута, 43-я минута — с пенальти), также голом отметился Кевин Де Брёйне (75). У гостей отличился Леандро Троссар (53).

«Сити» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице и сократил отставание от лидирующего «Арсенала» до одного очка. У «канониров» есть матч в запасе. «Брайтон» (15 очков) идет на восьмой строчке.