Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» победить «Брайтон» в матче АПЛ
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Манчестер Сити
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев дубль оформил Эрлинг Холанд (22-я минута, 43-я минута — с пенальти), также голом отметился Кевин Де Брёйне (75). У гостей отличился Леандро Троссар (53).
Холанд лидирует в гонке лучших бомбардиров Английской премьер-лиги, забив 17 мячей в 11 матчах.
«Сити» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице и сократил отставание от лидирующего «Арсенала» до одного очка. У «канониров» есть матч в запасе. «Брайтон» (15 очков) идет на восьмой строчке.
В другой игре «Эвертон» дома разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.