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22:10 (мск), источник: Sport24

«Ференцварош» Черчесова победил «Академию Пушкаша» и вернулся на 1-е место в чемпионате Венгрии

Будапештский «Ференцварош» в гостях обыграл «Академию Пушкаша» (4:2) в матче 12-го тура чемпионата Венгрии.

Ференцварош
Пушкаш Академия
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Источник: Sport24

За команду Станислава Черчесова отличились Адама Траоре, оформивший дубль, Маркиньос и Райан Ммаэ.

«Ференцварош» вернулся на первое место в турнирной таблице, имея 24 очка в 10 матчах.

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