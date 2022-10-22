«Ференцварош» Черчесова победил «Академию Пушкаша» и вернулся на 1-е место в чемпионате Венгрии
Будапештский «Ференцварош» в гостях обыграл «Академию Пушкаша» (4:2) в матче 12-го тура чемпионата Венгрии.
Ференцварош
Пушкаш Академия
Будапештский «Ференцварош» в гостях обыграл «Академию Пушкаша» (4:2) в матче 12-го тура чемпионата Венгрии.
За команду Станислава Черчесова отличились Адама Траоре, оформивший дубль, Маркиньос и Райан Ммаэ.
«Ференцварош» вернулся на первое место в турнирной таблице, имея 24 очка в 10 матчах.