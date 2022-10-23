«Реал» обыграл «Севилью» в домашнем матче
«Реал» на домашней арене обыграл «Севилью» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 3:1.
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«Реал» на домашней арене обыграл «Севилью» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 3:1.
В составе хозяев отличились Лука Модрич, Лукас Васкес и Федерико Вальверде. У «Севильи» забитым мячом отметился Эрик Ламела.
Нападающий мадридского клуба Карим Бензема пропустил матч из-за мышечной усталости.
«Реал» набрал 31 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» занимает 14-е место, набрав 10 очков.