Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.10
Марсель
Ланс
01
Футбол. Зарубежный
22.10
Реал
Севилья
31
Футбол. Зарубежный
22.10
Фиорентина
Интер
34
Футбол. Зарубежный
22.10
Челси
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
22.10
Боруссия М
Айнтрахт Ф
13
Футбол. Зарубежный
22.10
Валенсия
Мальорка
12
Футбол. Премьер-лига
22.10
Локомотив
Динамо
13
Футбол. Зарубежный
22.10
Милан
Монца
41
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Велес
Футбол. Зарубежный
22.10
Монпелье
Лион
12
Футбол. Зарубежный
22.10
Вальядолид
Реал Сосьедад
10
Футбол. Зарубежный
22.10
Эвертон
Кристал Пэлас
30
Футбол. Зарубежный
22.10
Манчестер Сити
Брайтон
31
Футбол. Зарубежный
22.10
Аугсбург
РБ Лейпциг
33
Футбол. Зарубежный
22.10
Байер
Вольфсбург
22
Футбол. Зарубежный
22.10
Боруссия Д
Штутгарт
50
Футбол. Зарубежный
22.10
Фрайбург
Вердер
20
Футбол. Зарубежный
22.10
Хоффенхайм
Бавария
02
Футбол. Премьер-лига
22.10
Факел
Ростов
11
Футбол. Зарубежный
22.10
Салернитана
Специя
10
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе
Торино
Футбол. Зарубежный
22.10
Райо Вальекано
Кадис
51
Футбол. Зарубежный
14:00
Анже
Ренн
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
22.10
Ноттингем Форест
Ливерпуль
10
Футбол. Премьер-лига
22.10
Нижний Новгород
Краснодар
02
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
22.10
Реал
Севилья
31
22.10
Валенсия
Мальорка
12
22.10
Вальядолид
Реал Сосьедад
10
22.10
Райо Вальекано
Кадис
51
20.10
Барселона
Вильярреал
30
20.10
Осасуна
Эспаньол
10
20.10
Альмерия
Жирона
32
19.10
Эльче
Реал
03
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» обыграл «Севилью» в домашнем матче

«Реал» на домашней арене обыграл «Севилью» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 3:1.

Реал
СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В составе хозяев отличились Лука Модрич, Лукас Васкес и Федерико Вальверде. У «Севильи» забитым мячом отметился Эрик Ламела.

Нападающий мадридского клуба Карим Бензема пропустил матч из-за мышечной усталости.

«Реал» набрал 31 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» занимает 14-е место, набрав 10 очков.

Реал
3:1
Первый тайм: 1:0
Севилья
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь