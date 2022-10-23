В окружении Роналду признают, что ему стоит уйти из АПЛ в менее сложную лигу. Форвард разочарован положением в «МЮ»

По данным As, португалец очень разочарован своим положением в команде и ждет, что ситуация изменится. В окружении Роналду начинают признавать, что нападающему стоит покинуть АПЛ и перейти в клуб из менее сложной лиги — например, в МЛС.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов отпустить 37-летнего футболиста бесплатно, так как он получает очень большую зарплату. Несмотря на это, интереса к Роналду нет.

Напомним, нападающий отказался выходить на замену во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) и покинул «Олд Траффорд», не дожидаясь завершения игры. После этого главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг решил не включать португальца в состав на игру против «Челси».