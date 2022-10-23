Голевой пас Миранчука помог «Торино» обыграть «Удинезе» в Серии А

Встреча в Удине закончилась поражением хозяев поля со счетом 1:2. В составе победителей мячи забили Ола Айна (14-я минута) с передачи россиянина Алексея Миранчука, а также Пьетро Пеллегри (69). Гол хозяев на счету Жерара Деулофеу (26). Миранчука заменили на 61-й минуте.

«Торино» набрал 14 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Удинезе» (21 очко) идет на шестой позиции. В следующем туре туринская команда 30 октября примет «Милан», «Удинезе» в тот же день нанесет визит «Кремонезе».